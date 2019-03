PP cree que Torra no es un político "normal" y busca el victimismo

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha asegurado hoy que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no es un político "normal" sino un "especialista en el victimismo" y buscará potenciarlo ante la orden de retirar los lazos amarillos y las esteladas.



En una entrevista en RNE, Maroto ha considerado que un político normal cuando le dicen cómo hacer las cosas bien, las hace, pero Torra solo pensará cómo presentarse como "más víctima que nunca", aunque esto sea algo perjudicial para Cataluña y para España.



Por eso, ha dicho que no puede asegurar lo que va a hacer Torra ante el ultimátum que le ha dado ayer la Junta Electoral Central (JEC), al ponerle un plazo de 24 horas para que retire de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las esteladas, ya que si no lo hace podría incurrir en responsabilidades penales.



Maroto cree que si Torra fuese un dirigente normal, como la mayoría, cuando se le dice que hay un cartel o un símbolo que interfiere en el proceso electoral lo que hacen es retirarlo, pero en el caso del independentismo existe la variable del "victimismo".



Para "poder existir ellos tiene que existir el otro", en este caso España, que supuestamente "les hace mucho daño", según Maroto, por lo que "teniendo en cuenta lo victimistas que son, no puedo asegurarle lo que hará Torra", ha concluido.