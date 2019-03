Errejón: Podemos debe "abrirse más" y abandonar "el sectarismo"

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado este lunes que a Podemos le hace falta hacer "más esfuerzos en general para abandonar el sectarismo" y "abrirse más", algo que él ha hecho en Madrid con su lista.

Así lo ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que hacía tiempo que no disfrutaba tanto haciendo política, ya "que no estaba tan fresco".

"Madrid tiene muchísimo potencial. Es una tierra hecha de gente que viene de todas partes, pero tiene un lastre de 25 años que es el PP", ha recalcado al tiempo que ha señalado que le gusta la identidad madrileña.

"Hay una idea de pertenencia democrática progresista que me gusta", ha dicho, apostando por la transición ecológica económica para modernizar las infraestructuras y llegar a un acuerdo social, dado que la Comunidad está rota por "el sálvese quien pueda" dependiendo de dónde haya nacido. "La desigualdad es un lastre", ha apostillado.

A preguntas sobre si va a ser el vicepresidente con el candidato del PSOE a gobernar la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha replicado que lo que quiere ser es el presidente. "Pero tengo muy claro que eso se hace llegando a acuerdos", ha reseñado.

LA MARCA PODEMOS "NO ESTÁ QUEMADA"

Sobre Podemos, ha subrayado que no cree que la marca Podemos esté quemada pero cree que hace falta que se abra más y abandone el sectarismo, lamentado que no haya explicado mejor que tiene un proyecto para toda España porque "eso es imprescindible".

Por ello, el candidato de Mas Madrid piensa que "hacía falta un poquito de renovación" en Podemos y pone como ejemplo el caso de Madrid, donde la fórmula que permite gobernar a Manuela Carmena les dio la oportunidad de abrirse a más madrileños, incluso a los que a priori no les habrían votado.

"La voy a votar en las generales. Yo he podido hacer en Madrid un tipo de listas que me hubiera encantado hacer en Podemos porque no se pudo. Los partidos tienen una tentación a la endogamia, al cierre, a volverse impermeables a lo que les rodea", ha recalcado, añadiendo que, de momento, no se ha inventado nada que pueda sustituir a los partidos pero que a veces "hay que dar un salto adelante, y abrir puertas y ventanas".

"Hace tiempo que no disfrutaba tanto haciendo política, que no estaba tan cómodo, tan fresco. Y eso es fundamental. Hay que hacer las cosas disfrutando con pasión y lo he encontrado cuando ha corrido un poco el aire", ha admitido.

En cuanto a la renovación de la que habla, el exparlamentario ha explicado que nunca ha ocultado que la forma de hacer política de Carmena era una referencia para él, aunque ha admitido que nunca pensó que tendría que elegir.

"Para mí es una referencia de primer orden. Un ejemplo es que hay muchos vecinos de Madrid que no votaron por Carmena y hoy reconocen que la ciudad es más abierta, es más moderna, apuesta por ser más igualitaria. Esa capacidad de integrar a gente que miraba con prejuicios. Para mí, es una hoja de ruta, una brújula que hay que aplicarla en la Comunidad de Madrid".

Para el exdiputado de Podemos, "la única manea de transformar las cosas es teniendo la capacidad de tejer" y ha criticado que se presuponga que ser de izquierdas sea "estar enfadado".