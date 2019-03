Borrell: la protesta separatista rompe tesis de la España represora

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha subrayado este lunes que los independentistas catalanes se manifestaron "muy libremente" el sábado en Madrid, lo que, en su opinión, rompe las tesis separatistas sobre que España es un Estado "represor".



"¡Hay que ver lo represiva que es España! ¿verdad? La gente se manifiesta tranquilamente en las calles, no pasa nada", ha ironizado Borrell en una entrevista en la Cope.



El titular de Exteriores ha insistido en que, a pesar de lo que proclame el presidente de Cataluña, Quim Torra, no existe el derecho de secesión, y ha recalcado que la Unión Europea ya les ha dicho que protege la integridad territorial de los Estados, que respeta la actuales fronteras y que apoya la unidad de España".



Lo que ocurre es que "el señor Torra y el señor Puigdemont no se quieren enterar (...) bueno, o sí, por eso el señor Puigdemont decía hace poco que Europa era un conjunto de países decadentes y que habría que preguntarse si a Cataluña le interesaba seguir formando parte de la Unión o no", ha incidido.



Borrell ha admitido, no obstante, que el independentismo catalán y las otras tendencias a la "descomposición de los Estados" que hay en Europa, como en Baviera, Veneto o Flandes, ponen en peligro la estabilidad política de la Unión Europea.