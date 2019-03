PNV no da por descartada la coalición con PDeCAT en Europa

La secretaria del EBB del PNV, Mireia Zarate, ha afirmado que nos descartan todavía una coalición con el PDeCAT para las elecciones europeas aunque ha reconocido que existen "dificultades" para "compartir estrategias" porque esta fuerza ahora mismo está pensando "única y exclusivamente en Cataluña".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zarate ha afirmado que, en estos momentos, el PNV está hablando con todos los partidos con los que conformaron la coalición en los pasados comicios europeos.

En relación al PDeCAT, Zarate ha señalado que hay que situar el contexto y, en estos momentos, el PDeCAT está en una "clave absolutamente y netamente catalana, en clave de procés".

Zarate ha añadido que el hecho de que Carles Puigdemont lidera las listas "aún evidencia más que ellos están pensando única y exclusivamente en Cataluña". En este sentido, ha asegurado que respetan estas decisiones y van a apoyar a los catalanes en su "camino como se ha hecho hasta ahora".

No obstante, ha reconocido que, en cierta manera, "esto dificulta el poder compartir estrategias y mensajes con otros partidos". Zarate ha indicado que, tanto si finalmente van en coalición o no, comparten con los catalanes "diferentes realidades", el de ser "dos naciones no reconocidas" y tienen que llegar a "acuerdos y estrechas colaboraciones" en todas aquellas instituciones en las que se puedan "encontrar en el camino".

"Ellos están en clave catalana y nosotros tenemos que defender los intereses de Euskadi en todas las instituciones en las que nos encontramos", ha añadido.

En el supuesto de que finalmente no se formalice la coalición con el PDeCAT, ha señalado que no sería "una ruptura" porque tienen una "colaboración constante" entre las dos formaciones.

En todo caso, ha señalado que hasta el 2 de abril hay tiempo para decidir "cuáles van a ser las coaliciones". "Y, sea o no sea, vamos a tener una estrecha y constante relación con PDeCAT", ha concluido.