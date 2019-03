Rivera critica a Sánchez por no "dar la cara" tras la manifestación

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no "dar la cara" tras la manifestación en Madrid en la que los independentistas catalanes dijeron que España "es una dictadura".

"Cuando tus socios montan manifestaciones para decir que esto es una dictadura, el presidente tiene que dar la cara y decirles que no se equivoquen y decirles que tienen cabida en la democracia si la respetan", ha señalado Rivera durante un acto de Ciudanos en Majadahonda (Madrid), en el que se ha anunciado el fichaje Edmundo Bal, abogado del Estado destituido por defender que hubo rebelión durante el 'procés'.

En este sentido, ha asegurado que lo que "ha hecho mal" España es "darle las llaves" del país a Quim Torra y a los que "se quieren cargar España". "Torra, vamos a reflexionar porque vamos a tomar nota de todo lo que han hecho mal PP y PSOE. Si llegamos al Gobierno nunca vamos a volver a pactar con los separatistas", ha sentenciado.

Por ello, ha destacado que "no se le puede entregar las llaves del país" a aquellos que "se quieren cargar la gran familia que es España" y ha prometido que no va a haber "ni un solo pueblo" al que no se pueda ir "con libertad". "Ya basta de cotos cerrados, vamos a ir a Alsasua, al pueblo de Puigdemont o donde queramos si nos da la gana. Este es nuestro país y nadie nos va a echar de un pueblo", ha subrayado.

Rivera ha hecho hincapié en que quiere gobernar para "unir a los españoles" y "no enfrentarlos entre rojos y azules". "No quiero dividir a los españoles, somos todos ciudadanos. Todos tenemos que pelear para que nuestro futuro tenga más igualdad", ha dicho.

Para el líder de la formación naranja, el "gran logro" de la legislatura de Pedro Sánchez "son los huesos de Franco" y Pablo Casado, en su opinión, "está obsesionado con la Ley del Aborto del 85". "Están siempre en el pasado. Os propongo venir al futuro y empezar a mirar hacia delante", ha indicado.

PIDE A SÁNCHEZ "HACER UN CARA A CARA"

Además, ha pedido al presidente del Gobierno "hacer un cara a cara" y debatir "entre la nación de naciones, la de los privilegios, o la nación de ciudadanos libres e iguales". "Vamos a debatir si queremos una España donde quien se esfuerza tenga premio y quien la lía tenga castigo", ha concretado.

"No quiero un país donde la gente acabe bajando los brazos viendo que te esfuerzas y no tienes premios y que los pillos, los corruptos y los enchufados tienen premio", ha criticado Rivera, al tiempo que ha pedido "que gane el mejor para dirigir el CIS o la televisión pública".

En la misma línea, ha destacado que quiere un Gobierno que "represente la España del esfuerzo y del talento" y que no va a "perder ni un minuto dividiendo". "Hay que echar a Sánchez porque es la culminación de la España que no queremos, es el fin de 40 años de bipartidismo que ha agotado la paciencia de los españoles y dado alas a los separatistas", ha criticado.

En su opinión, la "peor noticia" para Torra y Puigdemont, una noticia "terrorífica", es que Ciudadanos "ganara las elecciones". "Sólo con eso ya tengo unas ganas tremendas de ganar las elecciones. El 28 de abril nos jugamos si viene la España de la reconciliación, del futuro u otra vez la bipartidista con los nacionalistas con las llaves de nuestro país", ha manifestado Rivera.

Por último, el líder de Cs ha apostado por impulsar un "gran diálogo" en España, un "gran debate nacional" sobre los grandes temas de país. "Quiero escuchar a la sociedad, es mi obligación abrir las puertas al talento. Tenemos el mejor proyecto y un país que pide que los políticos se parezcan un poco más a la sociedad civil", ha concluido.