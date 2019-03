El juez investiga a otros cuatro policías por su intervención el 1-0

El juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha acordado investigar a otros cuatro agentes de la Policía Nacional por su intervención el 1-O en la Escuela Mediterrània de Barcelona, con lo que se elevan a 41 el número total de agentes imputados hasta ahora por las cargas policiales.



Según ha informado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y abogado Jaume Asens y ha confirmado el TSJC, el juez que indaga la cargas policiales en la capital catalana por el 1-O ha acordado investigar a estos nuevos cuatro agentes en respuesta a un escrito del Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación.



El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado que los cuatro agentes han sido citados a declarar por el juez el próximo viernes, día 22, en calidad de investigados, el mismo día en que ya está previsto que declaren también un inspector y a dos subinspectores, responsables del operativo desplegado en la escuela Estel de Barcelona el 1-O.



"Las mentiras sobre la violencia de los manifestantes de Millo, Zoido, Nieto y Pérez de los Cobos en el Supremo se deshacen como un terrón de azúcar en manos del juzgado de Barcelona porque las imágenes prueban la actitud escrupulosamente pacífica (de los votantes) y no hay ninguna situación de resistencia agresiva", ha dicho Asens a través de su cuenta en Twitter.



Según el concejal y también candidato de Catalunya en Comú -Pomdemos por Barcelona a las elecciones generales del 28A, ha destacado que "la obstrucción de la Fiscalía y de la Secretaría de Estado de Interior a la investigación de los hechos nos ha obligado a nosotros a identificar y llevar ante la justicia a los auténticos violentes del 1-O".



Asens ha subrayado que con estos cuatro nuevos policías investigados ya son 41 los agentes citados a dar explicaciones en el juzgado.



Según el abogado, la investigación judicial pone de manifiesto que "el operativo policial en el CEIP Mediterrània no respondió a los principios de necesidad, oportunidad y excepcionalidad".



En este colegio "hubo 30 personas heridas y (la policía) intervino sin previo aviso, en contra de lo que dijo Zoido en el Supremo", ha dicho Asens.



"Tanto las declaraciones de los mandos policiales en el Supremo como la investigación que hemos impulsado en el juzgado de Barcelona ponen en evidencia que se dieron órdenes de no detener y de no cerrar colegios, una actuación que incumple la orden judicial del TSJC del 27 de septiembre de 2017", ha añadido el edil.



Asens ha defendido que "se confirma que el objetivo era castigar y atemorizar a los votantes, más que cumplir la orden judicial. La contundencia policial alteró la normal convivencia ciudadana, en contra de lo que exigía el TSJC".



"No nos detendremos hasta depurar responsabilidades de los máximos responsables del operativo", ha concluido Asens.



Ayer ya declararon ante el juzgado número 7 de Barcelona tres agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas durante el referéndum ilegal del 1-O, donde aseguraron que "temían por su vida" y que "nunca habían sentido el odio que sintieron ese día".