Errejón, más preocupado por la participación que por la fragmentación

El candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha admitido este viernes que le preocupa más la "participación" ciudadana que pueda haber el día de las elecciones autonómicas del 26 de mayo que el hecho de que la izquierda pueda finalmente concurrir con cuatro o hasta cinco candidaturas diferentes.

Tras recordar que en Más Madrid están en primarias ahora y que necesitaban "oxigenarse" y abrirse a la sociedad civil, Errejón ha indicado que no le preocupa que pueda haber hasta cinco candidaturas en la izquierda, en referencia al PSOE, Más Madrid, Podemos, IU y Anticapitalistas.

"Lo que me preocupa es que la gente que más se ha dejado el lomo en los años más duros de la crisis votan menos", ha indicado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, donde ha puesto el ejemplo de que en municipios como Las Rozas muchos ciudadanos salen a votar y en Parla, en su opinión, no.

Y es que, a su juicio, "la gente que lo tiene más difícil vota menos y eso perpetúa la desigualdad", por lo que entiende que lo más importante no es el número de candidaturas que pueda haber sino la participación, que la gente "tiene que acudir a las urnas". "En Andalucía, las tres derechas se presentaron por separado y ganaron", ha recordado.

También se ha referido a la campaña que está realizando por teléfono, llamando a los ciudadanos que previamente le dan permiso para hacerlo. Dice que son "miles de personas" las que ya han autorizado que les llamen y que dedica una hora al día para hacerlo, lo que le da a hablar con cinco o seis personas.

"No voy a dar a basto", ha admitido Errejón, que empezó ayer a hacer las llamadas. "Da tiempo como mucho a cinco o seis llamadas, no da para más, porque la gente aprovecha y una vez que llama plantean de todo", ha explicado Errejón, quien puso mucho énfasis en que le da igual que la persona a la que llame le vaya a votar o no.

De hecho, si está "alejada" de su opción, "mejor aún" porque entiende que uno no puede pretender gobernar la Comunidad "escuchando solo a los que opinan como tú". Ha puesto el caso de una señora con la que habló ayer que vivía en Serrano y que le dijo que iba a votar a Ciudadanos pero accedió a hablar con él porque le caía "bien".