El Villarreal sigue disfrutando en Europa

El Villarreal sigue encontrando en Europa el bálsamo a una sufrida temporada en la competición doméstica y ya está en los cuartos de final de la Liga Europa, tras superar de nuevo al Zenit de San Petersburgo, al que derrotó en La Cerámica por 2-1.



El Villarreal afrontaba este partido con una cómoda renta, tras haber ganado en Rusia por 3-1 en la ida, y los de Javi Calleja no dieron pie a la sorpresa y superaron al Zenit por un global de 5-2, una diferencia que pocos imaginaban cuando se conoció el resultado del sorteo.



El líder de la liga rusa soñaba con un temprano gol que le diera opciones de meterse en la eliminatoria y a punto estuvo de cumplirse el guión deseado por el Zenit, que dispuso de dos clarísimas ocasiones para marcar cuando aún no se había cumplido el cuarto de hora de juego.



En ambas ocasiones, el protagonista fue el ariete iraní Serdar Azmoun quien desaprovechó dos mano a mano con el guardameta local. En la primera colgó muy alto su remate ante la salida del portero y en la segunda, apenas un minuto después, su remate fue rechazado por Andrés Fernández.



Tras el susto inicial se recompuso el Villarreal y lo hizo como mejor sabe hacer, apropiándose de la pelota. Las largas posesiones calmaron el ímpetu inicial del conjunto de San Petersburgo, que a la media hora era castigado en un contra local por Gerard, que puso el 1-0 que dejaba la eliminatoria más clara todavía para el equipo español.



Si en el vestuario el equipo ruso imaginó cualquier atisbo de reacción en el reinicio del partido, nada más lejos de la realidad ya que fue el Villarreal el que golpeó de nuevo y dejó el partido más que sentenciado.



Tan solo habían pasado dos minutos de juego cuando Gerard, desde la banda derecha, centró un servicio perfecto entre los centrales rusos para que el colombiano Bacca fusilara de cabeza el 2-0.



Con toda la segunda parte por delante el partido ya era un mero trámite. El Villarreal disfrutó de los minutos más tranquilos de toda la temporada, pudo incluso ampliar su renta en la recta final con un balón al travesaño de Jaume Costa, aunque sería el Zenit el que marcaría un intrascendente tanto en el tiempo de prolongación.



El gol del equipo ruso no impidió al Villarreal sumar por primera vez en la actual campaña tres victorias consecutivas, sin duda una inyección de moral para la lucha por la permanencia en la recta final de la Liga.



Ficha Técnica:

2. Villarreal: Andrés, Mario, Álvaro, Funes Mori (Llambrich, m.77), Víctor Ruiz, Jaume Costa, Iborra (Cazorla, m.70), Caseres (Morlanes, m.46), Fornals, Gerard y Bacca.

1. Zenit: Lunev (Kerzhakov, m.64), Smolnikov, Ivanovic, Mammana, Rakitskiy, Hernani, Barrios (Kranevitter, m.46), Ozdoev, Driussi, Shatov y Azmoun (Mak, m.70).

Goles: 1-0, m.29: Gerard. 2-0, m.47: Bacca. 2-1, m.91: Ivanovic

Árbitro: Artur Soares (Portugal). Amonestó por el Villarreal a Víctor Ruiz y Jaume Costa, y por el Zenit a Shatov.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa disputado en el estadio de la Cerámica ante 14.027 espectadores.