El Congreso sigue adelante con tramitación del permiso de paternidad

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha aceptado finalmente tramitar el decreto ley de igualdad que amplía los permisos de paternidad, después de que los servicios jurídicos de la Cámara no hayan encontrada ninguna traba para hacerlo.



Este informe de los letrados fue solicitado ayer por Ciudadanos al entender que la norma que tiene que ser convalidada por la Diputación Permanente podía ser inconstitucional al modificar preceptos de una ley orgánica a través de un decreto.



Sin embargo, los servicios de la Cámara han determinado que no existe tal riesgo y, por tanto, la Mesa ha acordado que el decreto se pueda incluir en la próxima reunión de la Diputación Permanente, que está aún por fijar.



Así lo han explicado fuentes parlamentarias, que han precisado además que este decreto ley, que entra en vigor el 1 de abril, no modifica aspectos de una ley orgánica sino contenidos de regulación ordinaria de modo que no hay problemas de inconstitucionalidad.



Por su parte, el vicepresidente primero del Congreso y diputado de Ciudadanos, José Ignacio Prendes, se ha congratulado de la celeridad con la que se ha realizado el informe después de que él mismo planteara ayer dudas sobre la constitucionalidad del decreto.



Dudas que, ha reconocido, han quedado "despejadas", garantizando así que la tramitación de esta iniciativa continúe con "seguridad jurídica".