Casado reclama a los españoles que "no experimenten con el voto"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado que el próximo 28 de abril nadie "experimente con un voto" para evitar que el "país dependa de los batasunos e independentistas" o por el contrario sirva para "defender la España que queremos, unida, vertebrada, cohesionada y orgullosa de ser la mejor nación del mundo".

Ha recordado que lo que "se vote el 28 de abril va a condicionar, en gran medida lo que pase el 26 de mayo"; y "lo que ocurra en esas dos convocatorias electores múltiples es lo que va a haber en España en los próximos cuatro años".

Por ello, ha insistido en evitar experimentos, porque al final "tiene al final tiene que decidir si en España sigue mandando Torra, a través de Sánchez, o si en España se crea empleo; o si en España mandan los comunistas de Podemos o si en España se revalorizan las pensiones; o si en España estamos a favor de Maduro y de los dictadores, como el cubano, o si en España estamos liderando el eje europeo y atlántico".

Casado ha realizado estas manifestaciones en su intervención en Logroño en un acto público de presentación de candidatos del PP a las alcaldías de los municipios cabeceras de comarca de La Rioja. Se ha desarrollado en el Círculo Logroñés, y el mismo han tomado la palabra también el presidente del PP riojano, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de Logroño y vicesecretaria nacional de Política Social, Cuca Gamarra.

En su discurso, el presidente del PP ha asegurado que en "solo ocho meses" de Gobierno de Pedro Sánchez "ha conseguido fundir a España", algo que ha señalado es la "tercera vez que ocurre con los socialistas". Les ha acusado de "robar el futuro de los españoles, a los que vuelve a meter la mano en los bolsillos".

Ha asegurado que siempre que el PSOE llega al poder "dejan las arcas vacías, la deuda disparada y el empleo por los suelos". En este punto, ha recordado que con los socialista "todo va a peor", ya que "cae la inversión internacional, con 13.000 millones de euros menos, baja un 37 por ciento el consumo, o aumenta la cifra de parados, 80.000 más según la última EPA", ha reseñado Casado.

Además, el líder del PP ha alertado de la existencia de un acuerdo de ERC para "formar grupo parlamentario con Bildu", para a continuación, poner el acento en que Sánchez "está intentando llegar a acuerdos con ERC y con Bildu y Otegi", algo que ha lamentado, por lo que aún así "no les va a servir de nada, porque vamos a lograr una Gobierno suficiente para echarlos de Madrid".

En su intervención, ha lanzado también críticas a Ciudadanos ya que "quieren dar lecciones de regeneración" y luego "no cumplen", en alusión a lo ocurrido con quien pensaron que iba a ser candidata de la formación 'naranja' en Castilla y León. También ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de estar escondido, ya que "hace meses que no lo veo", y es porque "no tienen proyecto".

PROPUESTAS

A continuación, ha dado a conocer varias propuestas en material social, destacando varias medidas contempladas en la Ley de apoyo a la maternidad, así como ha presentado varias actuaciones recogidas en la Agenda de la Competitividad, porque ha señalado "la gente está preocupada por la economía". De ahí que haya garantizado "menos gobierno pero más eficiente", y "más actuaciones para la sociedad civil y la empresa".

El IRPF en el entorno del 40 por ciento, la rebaja del impuesto de sociedades hasta el 20 por ciento, o suprimir el de Patrimonio y el de Actos Jurídicos Documentados, han sido otros aspectos destacados por Casado, que se ha comprometido a que en España se pueda crear una empresa en tan solo 5 días y a facilitar una "autopista administrativa" aligerando los trámites burocráticos a los emprendedores, así como ha abogado por crear oficinas de emprendimiento.