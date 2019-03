11M: Todos los partidos políticos están de acuerdo en un acto conjunto

Todos los partidos políticos madrileños con representación están de acuerdo en celebrar un acto conjunto el 11M y han destacado la solidaridad y entrega de los ciudadanos y los profesionales que atendieron a los heridos, fallecidos y familiares de las víctimas en el día de los atentados, hace ya quince años.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo madrileño, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, han depositado este lunes una corona de laurel en la Puerta del Sol en recuerdo a los 192 fallecidos en los atentados del 11 de marzo de 2004, durante el decimoquinto aniversario de la tragedia.



En total 193 personas perdieron la vida: 34 en el tren que explotó en la estación de Atocha; 63 frente a su paso por la calle Téllez; 65 en el de la estación del Pozo; 14 en el que estaba en la estación de Santa Eugenia y 16 en diferentes hospitales, la última murió en 2014 tras permanecer en coma diez años.



Este lunes, como viene siendo habitual en cada aniversario del 11M, habrá diversos actos de conmemoración convocados por las administraciones, las asociaciones de víctimas y los sindicatos.



"Tenemos que estar unidos siempre frente a las emergencias sociales. No podemos hacerlo un día o hacer siete actos como hay hoy. Un hecho como éste necesita un gran acto de unidad", ha reclamado el portavoz autonómico y candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, tras el acto de la Puerta del Sol.



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido "reeditar un acuerdo entre demócratas, entre constitucionalistas" en torno "la unidad" del "recuerdo" para que "las nuevas generaciones no lo olviden"



Además, ha llamado a "no bajar nunca la cabeza ante el terrorismo, el fanatismo y ante quienes quieren cercenar nuestra libertad y nuestros derechos".



En el mismo sentido, la candidata a la Alcaldía y portavoz de Ciudadanos en la capital, Begoña Villacís, ha abogado por reconocer a las víctimas "con la unión", algo que, ha subrayado, "faltó" hace 15 años.



El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha resaltado el "mensaje de unidad y de recuerdo" en el aniversario de los atentados y considera que "sería deseable que hubiera un acto conjunto".



"En tanto en cuanto no exista, estaremos presentes en todos los actos porque el recuerdo del 11M es muy importante para nosotros", ha añadido.



El portavoz del PP y candidato del partido en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado el "ejemplo de solidaridad, entrega y ayuda" de la ciudad, que en su opinión "supo comportarse en tan dramáticas circunstancias".



Desde Podemos, la portavoz de la Asamblea de Madrid, Clara Serra, propuesta como número dos en la lista de Más Madrid de Íñigo Errejón, ha abogado también por un acto conjunto.



"Hay varios actos, efectivamente vamos por supuesto a todos, pero si preferiríamos uno solo donde nos reuniéramos todos y todas", ha declarado.