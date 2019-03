Puigdemont encabezará la lista de JxCat en las elecciones europeas

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont liderará la candidatura de JxCAT en las europeas del próximo 26 de mayo y ha situado a sus fieles en las listas para el Congreso, donde serán cabeza de cartel los presos Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull y su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas.



Tras una reunión urgente en la que JxCAT ha acordado concurrir con esta marca a las elecciones generales del 28 de abril y a la doble cita de las municipales y europeas del 26 de mayo, la consellera Elsa Artadi ha desvelado que Puigdemont, actualmente huido de la justicia española en Bélgica, encabezará la lista del espacio posconvergente en las elecciones al Parlamento Europeo.



"La mejor manera de seguir internacionalizando el conflicto y que se nos escuche en Europa, que se vea la represión, es que haya una voz libre de JxCAT en Europa, y esta voz no puede ser otra que la de Puigdemont", ha resaltado Artadi, que dejará el Govern para secundar la lista del exconseller Joaquim Forn, en prisión preventiva y juzgado por rebelión en el Supremo, en las municipales de Barcelona.



Después de semanas de pugna entre el entorno de Puigdemont y el PDeCAT, el expresidente catalán ha logrado situar a sus fieles en los sitios clave de todas las candidaturas de JxCAT en las elecciones generales del 28 de abril, que encabezará por Barcelona el exlíder de la ANC Jordi Sànchez.



Sànchez estará secundado en Barcelona como número dos por la actual consellera de Cultura, Laura Borràs, seguida de la diputada en el Congreso más afín a las tesis de Puigdemont, Míriam Nogueras, y el eurodiputado Ramon Tremosa, que cede su espacio en la lista al Parlamento europeo al expresidente.



El peso de Puigdemont en las listas para las generales se constata también en los nombres elegidos para ser cabeza de cartel en las demás provincias catalanas: el exconseller Jordi Turull será el candidato por Lleida, el también exconseller Josep Rull por Tarragona y Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente, será el aspirante por Girona.



Artadi ha defendido que, tras semanas de negociaciones en el espacio posconvergente entre el PDeCAT, la Crida y JxCAT, se ha acordado que la marca electoral sea JxCAT y que concurra en todas las citas electorales con un proyecto "transversal" para reflejar el espíritu del referéndum del 1-O, la declaración de independencia del 27-O y las autonómicas del 21-D.



"Nuestro proyecto es de equipo, no personalista, con voluntad de seguir ampliando. Nuestro proyecto no puede ser otro que defender los derechos y libertades de Cataluña sin peajes", ha subrayado.



Por su parte, Nogueras, que en los últimos meses ha sido la voz de Puigdemont en el grupo del PDeCAT en el Congreso, ha destacado que JxCAT abre una nueva etapa con nuevos liderazgos, con gente "comprometida por el país".



"Si una cosa da miedo a Madrid es esta unidad. ¿Cuando ha temblado Madrid? Cuando hemos ido juntos. Lo que le da miedo al Estado es que haya un grupo que se diga Junts per Cataluña", ha resaltado.



Nogueras ha advertido de que JxCAT irá al Congreso "no a arrodillarse, sino a ser contundente" y a "defender desacomplejadamente el mandato del 12-O y el 21-D".



En este sentido, ha apuntado que su candidatura será el "único grupo independentista e independiente con voz propia catalana" en el Congreso.



En la lista al Congreso por Tarragona, Rull estará secundado por Ferran Bel y Aurora Massip, en Lleida acompañarán a Turull Concepció Cañadell y Rosa Borrell, mientras que en Girona secundarán al abogado Cuevillas Sergi Miquel y la exconsellera socialista del tripartito Marina Geli.



Por su parte, en el Senado, JxCAT presentará una lista con el exconseller de Cultura Lluis Puig, huido de la justicia española en Bélgica, así como del profesor Héctor López-Bofill y Assumpció Castellví.