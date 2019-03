Montero: independentistas engañan a ciudadanos prometiendo imposibles

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a los independentistas de engañar a los ciudadanos "prometiendo imposibles" y les ha pedido un diálogo franco y sereno, que no pidan al Gobierno aquello que no puede ni quiere dar y que abandonen esa actitud que ha tildado de inconstitucional.

En un acto del PSC este sábado, Montero también ha criticado a la derecha, a quienes ha acusado de querer "que esto dinamite, que no haya entendimiento con los que piensan distinto", tras lo que ha añadido que estos partidos creen que los que no piensan como ellos no merecen ser escuchados, ni vivir en España, en sus palabras.

"Un 155 perenne es inconstitucional", ha subrayado Montero, que también ha afirmado que lo es la postura de los independentistas, y ha destacado que la única vía es la del diálogo y ha lamentado que no aprobasen los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"La derecha de este país, en esa forma tripartita que parece la santísima trinidad, lo único que pretende es que los ciudadanos se desapeguen de la política", ha opinado Montero, que ha afeado que no hablen de las cosas que realmente preocupan a la gente y ha sostenido que cuando la derecha tiene la oportunidad parasita los logros de la democracia.

La ministra se ha preguntado si la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, solo quería gobernar en Cataluña "para confrontar", y ha criticado que su partido rechazase los presupuestos que, según ella, suponían 2.700 millones de euros más para esta comunidad.

Ha acusado a la derecha de querer ganar elecciones "a costa del enfrentamiento y el agravio", y ha asegurado que si ganan las elecciones volverán a presentar unos PGE que permitan la concordia que están negando, a su juicio, los independentistas y la derecha.

"TALENTO Y TALANTE"

Montero ha ensalzado a la ministra de Política Territorial y Función Pública y cabeza de lista del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Meritxell Batet, de quien ha afirmado que tiene "talento y talante", ya que, según ella, tiene las ideas claras pero también está dispuesta a ceder una parte de sus señas de identidad para beneficiar al conjunto de la ciudadanía.

También ha confesado que se emocionó cuando, en el Consejo de Ministros que se celebró en Barcelona en diciembre, la ministra habló en catalán: "Qué orgullo", ha alabado Montero, que ha defendido que Batet sabe entender, integrar y comprender a los que piensan igual y a los que piensan distinto.

Además, se ha referido al candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, a quien le ha pedido que sea capaz de "unir y amasar la convivencia" y que construya una senda de diálogo a través de una Barcelona cosmopolita, tolerante y plural.