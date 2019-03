La clase política celebra el 8 de marzo en las redes sociales

Líderes políticos de distintos partidos, ministros y presidentes autonómicos se han sumado este viernes en las redes sociales a apoyar, de diferentes maneras, el Día de la Mujer:



- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: "Queremos una España feminista. Porque solo desde el feminismo acabaremos con la #violenciamachista y lograremos la #IgualdadReal. Solo desde el feminismo alcanzaremos una democracia plena. Este #8M volveréis a hacer historia. Viva la lucha de las mujeres. #InternationalWomensDay"



- Pablo Casado, líder del PP: "Los populares trabajamos por una #IgualdadReal. No hablamos por ti, hacemos para ti. Yo, propongo #FelizDíaDeLaMujer #InternationalWomensDay #8M #8MESP"



- Albert Rivera, líder de Ciudadanos: "No habrá igualdad entre mujeres y hombres sin libertad. No permitamos que una causa justa y transversal algunos la conviertan en una absurda guerra de sexos. Trabajemos juntos por una España de libres e iguales."



- Teodoro García-Egea, secretario general del PP: "Yo celebro el #DíaDeLaMujer todos los días, porque son lo mejor de mi vida. Por ellas, por todos. #NoHablamosHacemos #8deMarzo"



- Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno: "Feliz #8M a todas. Es nuestro día y nuestro tiempo, y lo vamos a reivindicar un año más en la calle, sin dar ni un paso atrás y por mil motivos, sobre todo ante quienes están planteando el retroceso de nuestros derechos. El avance en #Igualdad ya es imparable, Enhorabuena".



- Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores: "Feliz #DiadelaMujer2019, especialmente a quienes trabajan en y con @MAECgob, para que #España siga avanzando en la #igualdad tanto en nuestro pais como en el resto del mundo. #8M #IWD2019 "



- Reyes Maroto, ministra de Industria: "Hoy reivindicamos: la igualdad real, los derechos de las mujeres, el empoderamiento económico y laboral y el fin de la violencia machista. #LaEspañaQueQuieresEsFeminista #8deMarzo #8M"



- Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica "Feliz día!! Que sea, como todos los demás días por venir, sostenible e inclusivo y un poco más justo que el anterior!! #8M #DiaDeLaMujer "



- Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: "Los españoles hemos dado grandes pasos hacia la igualdad real entre hombres y mujeres pero no son suficientes. Felicito a todas las mujeres en su día con esta copla gaditana, un canto a la igualdad, por la que trabajaremos sin descanso todos los días del año. #FelizDiaDeLaMujer"



- Quim Torra, president de la Generalitat catalana: "Hoy y cada día del año. ¡Con vosotras! #EstamosAquí #Somos8demarzo #8M"



- Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana: "8M/ El feminismo es la gran revolución del siglo XXI. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es la lucha más importante de nuestro tiempo porque sin igualdad, sin feminismo, no hay democracia #InternationalWomensDay #8M2019 #DiaDeLaMujer "



- Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "La igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo una lucha que librar cada día hasta que sea una igualdad real y efectiva. Un camino que debemos seguir transitando de forma colectiva, un compromiso de presente y un legado que dejar a las futuras generaciones. #DíaDeLaMujer"