Rivera homenajea a Clara Campoamor como gran referente feminista

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rendido hoy homenaje a Clara Campoamor, la mujer que consiguió el voto femenino en España, como referente liberal y feminista, con motivo del 8 de marzo, en el cual ha lamentado que los políticos no sean capaces de defender juntos la igualdad entre hombres y mujeres.



Rivera ha hecho una declaración en la sede su partido, flanqueada por la concejal madrileña Begoña Villacís y las diputadas Patricia Reyes, Melisa Rodríguez y Marta Rivera de la Cruz, para expresar su respaldo a un "feminismo inclusivo, un feminismo abierto que no deje a nadie fuera, porque nadie sobra para defender la igualdad entre hombres y mujeres".



Admite el líder de Ciudadanos que este es un "mensaje distinto" al que en la jornada de hoy lanzan otros partidos, y ha apuntado que le gustaría que a otros políticos "en vez de molestarles que todos juntos vayamos a la mano para defender la igualdad, aceptaran que es una causa transversal de la sociedad española".



Ha destacado Albert Rivera la vocación liberal de su partido, que ha ligado con los principios defendidos por Clara Campoamor, a quien ha considerado la política española "más importante" del siglo XX en España y de la cual ha destacado en especial una frase que Cs ha inscrito en la sede de la formación: "Soy liberal".



Porque, ha recordado, Campoamor decía que estaba tan alejada del fascismo como del comunismo, algo que él comparte puesto que "los que defendemos la libertad tenemos que estar justamente en el centro, en el lugar que ocupa la mujer, en el centro de la sociedad".



También ha remarcado que en la sede un partido "liberal" como Ciudadanos "era de justicia" que se reconociera la figura de la defensora del voto femenino, a la que ha descrito como una gran "referente" del liberalismo, el feminismo y la democracia en España.



En una jornada reivindictiva como la de hoy, ha confirmado que dirigentes de Ciudadanos acudirán esta tarde a la manifestación convocada en Madrid con motivo del Día de la Mujer y ha hecho hincapié en que "todos juntos, más allá de ideologías, tenemos que ir de la mano para seguir avanzando".



Porque aunque España haya mejorado mucho en favor de la mujer todavía "queda mucho trabajo por hacer", ha admitido, y en este sentido ha señalado que el país "no necesita dar pasos a la izquierda ni a la derecha en materia de igualdad" sino "dar pasos adelante".



A su juicio, "no se trata de cambiar frases" ni "el sexo de las palabras", sino "de que todos juntos, hombres y mujeres" den "la batalla" por la igualdad, ha concluido.