8M: El PP aboga por la suma de todos "sin exclusiones" ni "ideologías"

El PP ha hecho este viernes un llamamiento a toda la sociedad española "sin exclusiones" para que se sume a la causa del Día Internacional de la Mujer que, asegura, "necesita el concurso de todos" y "con independencia de planteamientos políticos o ideológicos".



En una declaración con motivo del 8M, el PP pone el foco en la situación de las mujeres en el mundo, la protección de sus derechos, la defensa frente a cualquier forma de violencia y discriminación, el acceso al empleo y la lucha contra las brechas de género.



"Queremos hacerlo de una forma inclusiva porque la igualdad real exige el esfuerzo de todos, de mujeres y de hombres, y no entiende de ideologías", subraya el PP, que ha reafirmado su compromiso con todas las mujeres, con sus derechos, con la igualdad de oportunidades y con la defensa de su dignidad.



Para el PP, que se ha desmarcado de la convocatoria de esta tarde en Madrid, al considerar "politizado" su manifiesto, continúan existiendo "brechas de género" que demuestran que las dificultades con las que se enfrentan las mujeres en el día a día para lograr la igualdad persisten.



"Nuestros objetivos son muy claros. Queremos que cada día haya más mujeres trabajando, y que ocupen puestos de mayor responsabilidad. Que no haya desigualdades salariales ni barreras que limiten y lastren sus oportunidades", destaca.



El PP se compromete además a seguir desarrollando el Pacto de Estado contra la violencia de género, suscrito por todas las fuerzas políticas, reclamando la necesidad de dotar a todas las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las nuevas competencias en este ámbito.



Junto a ello y para evitar que las mujeres sufran en sus carreras laborales y de cotización "los efectos de la maternidad y la asunción de responsabilidades familiares o el cuidado de los mayores", apuesta por seguir impulsando medidas que incidan en la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad.



Para ello, aboga por avanzar en una sociedad de "roles compartidos" donde mujeres y hombres no solo tengan los mismos derechos sino también las mismas obligaciones.



Pese a ello, el PP apuesta por hablar "en positivo" y recuerda que en los últimos años también se ha ido avanzando porque nunca han trabajado tantas mujeres como ahora en España y la brecha salarial con los hombres se ha reducido, según sus datos, un 80 por ciento.



"Celebramos que las mujeres están demostrando mayor capacidad para emprender, como muestra el que 6 de cada 10 nuevos emprendedores sean mujeres. Celebramos que ya no existe brecha educativa y que, de haberla, es a favor porque en nuestras universidades estudian más mujeres y presentan mayores tasas de éxito", aplaude.



Y reconoce también el valor de todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia "han roto techos de cristal" y con su ejemplo "han abierto el camino de las demás".