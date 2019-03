Calvo sobre Soraya Rodríguez: "Los socialistas no abandonan el PSOE"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado este jueves que "los socialistas no abandonan el Partido Socialista", en referencia a la decisión de la exportavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, de pedir la baja como militante de este partido.



En declaraciones a RNE, Calvo ha citado al escritor Oscar Wilde cuando dijo que "solo un tonto no juzgaría por las apariencias", y ha añadido que "es evidente lo que ha hecho la señora Rodríguez", algo que no le merece "ningún comentario".



"Moncloa es una cosa y el PSOE otra", ha aseverado Calvo, para después asegurar que su partido hará una "oferta electoral coherente" con el trabajo que ha hecho el Gobierno.



En ese sentido, ha afirmado que, una vez se pronuncien las urnas, los socialistas hablarán con todos los grupos políticos "legales y legítimos" y elaborarán las mejores listas posibles, en las que, como ha ocurrido tradicionalmente, concurrirán ministros y ministras.