Pastor cuestiona los decretos al ver "uso partidista" por el Gobierno

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha cuestionado este lunes la finalidad que el Gobierno está dando a los decretos leyes debido a la inexistencia de precedentes en sentido similar y al ver en ello "un uso partidista" de las instituciones.



Pastor, en una entrevista en Cope, ha asegurado que "no parece razonable, salvo que las cosas sean de urgente necesidad, que se pueda hacer un uso partidista de las instituciones", y por ello, ha añadido que "ningún Gobierno municipal, autonómico o nacional puede ir dopado a unas elecciones".



"Tiene que ir en igualdad de condiciones", ha apostillado la diputada del PP justo después, en la misma entrevista, por lo que se agudiza la polémica sobre el trámite que seguirán los decretos leyes aprobados en Consejo de Ministros el viernes pasado, más los que seguirán otros que plantea sacar adelante el Ejecutivo.



El líder del PP, Pablo Casado, ya ha avanzado este mismo lunes que va a trasladar la cuestión a la Junta Electoral Central porque su partido entiende que tales decretos colisionan con la legislación electoral.



A esa hora, Pastor, en la citada emisora, ha afirmado que la legislación al respecto indica que "cuando se convocan elecciones no se puede ni inaugurar una fuente" ni hacer "ostentación" de los logros por cuanto conllevaría el manejo de dinero público.



"En política, como en la vida, las reglas del juego son claras", ha puntualizado la presidenta del Congreso antes de aclarar que hoy en el BOE no están publicados los reales decretos leyes aprobados el viernes, es decir, el del alquiler, el de igualdad laboral y el del "brexit".



Esta ausencia en el Boletín Oficial del Estado le ha llamado "la atención", ha dicho, y por este motivo, ha subrayado que esperará a ver "el contenido" de los textos para apreciar "la urgente necesidad" que para su aprobación en Consejo de Ministros exige la Constitución.