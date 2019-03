Cazadores denuncian una campaña animalista calumniosa

El presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, ha reivindicado este lunes la actividad cinegética como motor de desarrollo cultural y social del ámbito rural y ha denunciado una "campaña calumniosa del movimiento animalista" contra los cazadores por abandono y maltrato animal.



En una entrevista en Canal Sur Televisión, Mancheño ha acusado al sector animalista de "alimentar una leyenda negra" contra los cazadores por un supuesto abandono de perros, algo que "no tiene justificación técnica ni objetivo".



Según José María Mancheño, la fundación Affinity cifra en un doce por ciento el abandono de perros de caza del total de casi 104.000 canes que se abandonaron en España en 2018.



Por tanto, es "imposible que los cazadores cuando acaba febrero abandonemos a 50.000 perros; es un mantra y una mentira que ha calado lamentablemente en la sociedad" porque los cazadores son "respetuosos con los perros", ha asegurado Mancheño, quien, no obstante, ha precisado que hay que seguir avanzado.



Ha defendido la manifestación de ayer en Madrid de agricultores, ganaderos, pescadores y cazadores de toda España para reclamar "la atención de la sociedad y de los poderes públicos" ante la caza, que es una "gran desconocida en el medio urbano", pero no el medio rural, donde se ve "como algo natural".



De hecho, en Andalucía hay cerca de 7.000 cotos de caza y practican esta actividad más de 220.000 personas, ha apuntado.



En este sentido, ha destacado la contribución de la caza a la protección de la naturaleza y de las especies como es el caso del lobo y del lince.



El sector de la caza es uno "de los mejores aliados" del lince, ya que, según Mancheño, ha ayudado a la concienciación y le ha procurado la alimentación de conejos, que es el pilar de la alimentación del lince.



El presidente de la Federación Andaluza de Caza ha valorado el apoyo explícito en Andalucía del PP, PSOE, Ciudadanos y de Vox a la caza, lo que prueba que son "conscientes de su importancia", si bien ha sostenido que es un "error encasillarla como una opción política".