Lastra advierte que ganar las elecciones no "significa gobernar"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha advertido este domingo de que pese a que "todas las encuestas" dicen que su formación ganará en las próximas elecciones generales del 28 de abril, ésto "no significa" que su partido llegue a gobernar a tenor de la "reciente experiencia" en Andalucía.



Así lo ha manifestado la también portavoz socialista en el Congreso durante su intervención en un acto en Alicante junto al secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, y el candidato a la alcaldía, Paco Sanguino.



Para Lastra, la situación de gobierno que hay actualmente en Andalucía es fruto de "mucha sigla pero al final representan a los mismos", ya que Ciudadanos ha "apoyado siempre al PP" y lo que ahora han hecho es "abrazarse a la extrema derecha de Vox" para "sacar" al PSOE del gobierno andaluz.



"Es un partido sin convicción, ni ideología, puro marketing y fotos, pero que hacen algo muy viejo que es hacer listas en base a retales de otros partidos. Ciudadanos se ha convertido en el coche escoba de todos los partidos", ha calificado Lastra al partido que lidera Albert Rivera.



Respecto al PP, la dirigente socialista ha reconocido que "no sabe" calificar a su líder Pablo Casado porque éste es un "torrente de frases, mentira y crispación".



"Siendo un partido que ha servido a este país, que ha gobernado y que alguna cosa buena habrá hecho, tenemos al señor Casado que lo único que hace es mentir, que dice que ellos impulsaron la ley contra la violencia de género. Considero que esta derecha, ni la del PP ni la de Ciudadanos puede gobernar este país porque no nos lo merecemos los españoles", ha añadido antes de entrar a analizar a VOX.



En este sentido, ha afirmado que el partido liderado por Santiago Abascal "viene a convertir en blanco y negro a España".



"El 28 de abril tenemos que conjurarnos y frenarlos, mujeres y hombres en una alianza intergeneracional tenemos que salir y decirles que nosotros tenemos un proyecto de futuro, una España donde salgamos todos juntos de la crisis económica (...) una España verde y feminista, progresista y socialista, y para eso solo hay un voto posible, al partido socialista", ha puntualizado.



Según sus palabras de cierre de discurso, Lastra ha pedido que si en la jornada del 8M hay que "reventar las calles", en la del 28 de abril hay que "reventar las urnas": "porque nuestro país lo necesita, porque lo que nos estamos jugando, sobre todo, es el país que le queremos llegar a nuestros hijos e hijas, y eso solo puede ser en un país rojo, muy rojo".