Cs ejecutará hasta el último céntimo el pacto de violencia machista

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido este domingo a ejecutar "hasta el último céntimo" del pacto contra la violencia machista si gobierna y ha asegurado que el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres estará presente "en todos los ministerios".



Rivera, que ha presentado en Madrid el decálogo 'Feminismo Liberal', con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, ha asegurado que en materia de feminismo "España no tiene que ir a la izquierda, ni a la derecha, tiene que ir hacia adelante" porque esta "no es una batalla de etiquetas, ni de bandos, ni de viejas rencillas, es una batalla del siglo XXI".



El líder de Ciudadanos, que ha estado acompañado en el acto por la candidata al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, también ha hecho un llamamiento a los hombres para que se "impliquen" porque esta es "una causa de todos".



Arrimadas ha insistido en que Cs no dará "ni un paso atrás" contra la violencia machista y ha comprometido el trabajo de su formación en un "pacto de Estado" tanto a nivel nacional como en Andalucía, donde Cs tiene un pacto de gobierno con PP y Vox.



"Es absurdo decir que todos los hombres maltratan pero es más absurdo todavía negar que la violencia machista existe" ha dicho Arrimadas, en referencia a la línea ideológica que sobre este asunto defiende la formación de extrema derecha.

