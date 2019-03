Carmena apuesta por la continuidad de su equipo de confianza

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha apostado por la continuidad de su equipo de confianza en su candidatura a las primarias de Más Madrid, donde ya era público que Marta Higueras y Rita Maestre serían su segunda y su tercera, respectivamente, y donde incorpora a Luis Cueto y a Felipe Llamas.



Hasta el puesto número 11 todos los nombres de Carmena para su lista son concejales del Gobierno municipal. Así, a Pablo Soto como cuarto, al quinto puesto de José Manuel Calvo y a la sexta posición de la dirigente de Equo Inés Sabanés les siguen Nacho Murgui (7), Marta Gómez Lahoz (8), Jorge García Castaño (9), Esther Gómez Morante (10) y Paco Pérez, (11).



En el puesto 12 figura el primer perfil nuevo de la candidatura, la física Maysoun Douas, mientras que como décimo tercero se presenta Javier Barbero, el único representante de la corriente Madrid 129 que aparece en el equipo de Carmena.



En los puestos de salida se encuentran los seis concejales de Podemos suspendidos cautelarmente de militancia por el partido de Pablo Iglesias, que no permitió a Carmena rodearse de su equipo de confianza, lo que acabó provocando la ruptura con la alcaldesa.



Pese a que hasta esta misma mañana el responsable de urbanismo en la capital, José Manuel Calvo, dejaba la puerta abierta a Podemos, como era esperable en la lista de la regidora no figuran perfiles afines a la formación morada, que se apartará de los comicios de la capital para no competir con la regidora.



Además, Carmena incluye en su lista a asesores y altos cargos de su Gobierno. El coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, ocupa el número 16 mientras que la asesora de Alcaldía Mar Barberán y el jefe de gabinete de Carmena, Felipe Llamas, ocupan las posiciones 22 y 23, respectivamente, por lo que es más complicado que se hagan con el acta de concejal.



Entre los nuevos rostros están María Pilar Sánchez Álvarez (14), abogada y mediadora con colectivos vulnerables, el activista vecinal Félix López-Rey (15), Pilar Perea (15), vocal vecina y experta en cultura, María Estrella Álvarez (18) representa la escuela pública, el médico Miguel Montejo (19), Carolina Pulido (20) para Género y Diversidad y el doctor en biología José Luis Nieto Bueno (21).



Es poco probable que la colocación de estos perfiles varíe porque Carmena no competirá con ningún otro equipo en primarias, ya que solo se han presentado candidaturas no agrupadas.



Con la publicación este viernes de las candidaturas oficiales arranca la campaña de las primarias de Más Madrid cuyos simpatizantes votarán entre el 12 y el 18 de marzo a sus representantes, que se conocerán el día 19.