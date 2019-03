José Bono augura que el PSOE arrancará el voto a Podemos

El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro socialista José Bono aseguró hoy a Efe, en Quito, que el PSOE arrancará un importante número de votos al partido izquierdista Podemos y que "va a las elecciones a ganar y no para buscar aliados".



Considerado uno de los barones socialistas de la democracia española, Bono, que el próximo mes de mayo cumplirá cinco décadas de militancia en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dictó hoy una conferencia titulada "Constitución y vida política en España" en el Ministerio de Educación de Ecuador, donde aseguró: "Hoy no pinto nada en el ámbito de la política".



No obstante, defendió que, a pesar de que en la actualidad el espectro político en España es mucho más atomizado que en el de las primeras décadas de la democracia, "el Partido Socialista va a las elecciones para ganar, no para buscar aliados, queremos ganar y queremos gobernar con nuestro programa".



Bono expresó que le "desagrada profundamente" el pedir apoyo a los "nacionalistas y los separatistas", de los que dijo que "con ellos no se puede gobernar, y buen ejemplo de lo que le digo es que no ha podido gobernar el anterior Gobierno y ha tenido que convocar las elecciones", una medida que le pareció acertada.



Sobre la decisión del jefe del Ejecutivo español, el también socialista Pedro Sánchez, de convocar los comicios el 28 de abril, este político que ha sido ministro de Defensa, y presidente de Castilla La Mancha durante más de veinte años, afirma que "ha hecho lo que debía hacer".



Y argumenta que lo ha hecho ya que con 84 diputados le era "muy difícil gobernar" y "porque piensa que va a tener más fuerza después de las próximas elecciones generales".



Descartando de plano cualquier pacto con partidos del centro, de la derecha y nacionalistas, Bono no ha querido entrar en posibles alianzas con Podemos u otras formaciones de izquierdas tanto a nivel nacional como territorial, de cara a los comicios municipales previstos para el 26 de mayo.



"En el caso de Podemos, son ellos los que al parecer están reduciendo mucho su apoyo electoral" apunta.



E interpelado sobre si el electorado de la formación morada podría dirigirse al PSOE sentencia: "Es evidente. Eso va a ocurrir".



Sobre la irrupción de Vox en Andalucía lo explicó durante la conferencia en plural, afirmando que "algo habremos hecho mal".



Pero en declaraciones a Efe aclaró que quiso "ser generoso, porque el voto de Vox procede más del Partido Popular que del Socialista", que ha gobernado durante cuatro décadas esa comunidad.



Con todo, considera "preocupante" el predicamento que cosechó en las autonómicas andaluzas el partido ultraderechista al afirmar que "cualquier proyecto que se basa en exacerbar la identidad y dejar a un lado la solidaridad, el entendimiento, el comprender al que es diferente, es un proyecto que acaba mal".



En referencia a las disputas internas o voces críticas dentro de su propio partido, Bono reconoce que existen "discrepancias en asuntos que negarlos sería negar el sentido común".



Pero rescata la coincidencia en lo esencial, que es la defensa de la solidaridad e igualdad frente al peligro del extremismo, el nacionalismo y el secesionismo.



"Hoy hace falta en España, probablemente más que nunca, un partido solidario, que no piense en modo alguno en aliarse ni con unos ni con otros, sino en pedir a los españoles una mayoría suficiente para que la solidaridad triunfe", zanja.



En su alocución hizo mención a que la Constitución de 1978 ha sido el paréntesis de libertad más grande de la historia española y que el secesionismo catalán supone una de sus mayores amenazas.



No obstante, Bono no rechazó la idea de modificar la Carta Magna española y la legislación electoral a fin de "vitalizar la democracia".