Unidos Podemos llama a movilizarse el 8M ante la amenaza de derechos

Unidos Podemos ha llamado, este jueves, a secundar la huelga el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para defender la amenaza que sufren los derechos de las mujeres, que "la alianza de la foto de Colón" --en referencia a la manifestación de PP, Ciudadanos y Vox-- ha puesto sobre la mesa.

Las diputadas del grupo confederal han acudido al último Pleno de la legislatura con una camiseta con el lema, en letras moradas, "8 de marzo: yo voy a la huelga feminista". También algunos diputados se han unido al llamamiento, en su caso bajo el mensaje "yo soy feminista".

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, ha destacado la importancia de las movilizaciones de este 8 de marzo "para seguir haciendo feminismo" y porque, aunque los motivos "siguen vigentes desde el año pasado", ahora se "unen otros nuevos".

Entre estos nuevos, según ha apuntado, está la amenaza de los derechos de las mujeres, así como los del colectivo LGTBI que "la alianza de Colón ha puesto encima de la mesa".

Su compañera de grupo parlamentario, la diputada de En Comú Mar García-Puig ha señalado también, entre los motivos para acudir a la huelga, que esta legislatura se termina "con asignaturas pendientes" y que el país sigue sin leyes que garanticen la igual retribución entre mujeres y hombres, que regule la libertad sexual o los derechos LGTBI.

A estas normas también se ha referido la secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos, Sofía Castañón, que ha lamentado que estos textos "no vayan a ser completados" y que "pasen a mejor vida" hasta una próxima legislatura que genera "incertidumbre". La diputada ha llamado a las mujeres a hacer la huelga, pero también a que, aquellas que no la puedan hacer se pregunten cuáles son las razones que no les dejan participar en este día.

MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS

Por su parte, la representante de IU, Isabel Salud, ha recordado que la desigualdad social es un problema estructural que se impregnan en todos los aspectos de la vida, de ahí que la huelga sea laboral, de cuidados o jurídica, entre otros sectores. "Es una lucha por la justicia social hacia los objetivos que nos lleven a un futuro mejor", ha indicado.

Unidos Podemos ha asegurado que se unirá a todas las movilizaciones que el movimiento feminista convoque en todo el territorio español y que participarán según se plantee en cada lugar. En Madrid, la pancarta llevará el lema "A las feministas nada nos para".

Del mismo modo, han indicado que este año se irá a la huelga "también con los hombres" porque la consecución de la igualdad "implica a toda la sociedad" y los avances que se pueden conseguir en este sentido también debe implicarlos a ellos.