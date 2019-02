Rufián cree que Rajoy "mintió de manera flagrante" ante el juez

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha acusado al expresidente Mariano Rajoy de que "mintiera de manera flagrante" en su declaración ante el juez y al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido de "malversación" por gastarse 87 millones de euros" en "apalizar" a los ciudadanos en el 1-O.



En declaraciones a los medios en el exterior del Supremo, tras declarar como testigo en el juicio del "procés", Rufián ha criticado que Rajoy y su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se desvincularan ayer de las cargas policiales del 1 de octubre de 2017, por lo que ha reclamado que Zoido dé explicaciones esta tarde.



"De Zoido espero que explique de dónde salieron y por qué pago 87 millones de euros, reconocido por él, vanagloriándose en el Senado, para apalear al pueblo de Cataluña. La única malversación que ha habido, si es que la ha habido, es por parte del exministro del Interior", ha subrayado.



Rufián ha ironizado con que ayer Rajoy hizo de "poli bueno" y Sáenz de Santamaría de "poli mala", pero sí ha reprochado a ambos que "dijeran aquí, en sede judicial, donde no pueden mentir, que no tuvieron ningún tipo de contacto con la Policía o el CNI. Eso no se lo cree nadie. Esta gente mintió de manera flagrante aquí dentro. Convendría pedirles explicaciones".



Sobre la mediación del lehendakari vasco, Iñigu Urkullu, Rufián ha sugerido que tanto éste como el líder del PSC, Miquel Iceta, "poca mediación hicieron, con poco éxito", ya que dirigentes del PP como Xavier García Albiol o Pablo Casado "salieron frente a 155 micros y dijeron que en ningún caso el artículo 155 se dejaría de votar en el Senado".



Por otro lado, preguntado acerca de si Joan Tardà repetirá en la lista a las generales, Rufián ha dicho que le "encantaría que Tardà fuera eterno".



En cambio, sobre si a él le gustaría seguir en el Congreso, ha bromeado entre risas: "Yo no soy eterno...", ha dicho. "Estoy aquí por Junqueras, haré lo que él me diga. Tengo que ir a Soto del Real a preguntarle qué hacemos, es así de dramático, y haré lo que el partido, los órganos y la militancia me pidan".