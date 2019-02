"Le dije a Junqueras que no íbamos a hablar de referéndum"

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado hoy que se reunió tres veces con el entonces vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, pero en todo momento le dijo que no iba a hablar ni a dialogar sobre la convocatoria de un referéndum.



Sáenz de Santamaría ha respondido así al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en el juicio del "procés" ante el Tribunal Supremo, en el que ha comparecido como testigo a petición de esa acusación popular.



"Yo no traté el asunto del 1-O con ningún miembro de la Generalitat", ha comenzado diciendo la actual consejera de Estado porque siempre consideró que no era "asunto del Gobierno sino de la soberanía nacional abordar esa cuestión".



Poco después, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza ha matizado que no trató esta cuestión porque su obligación era "cumplir la ley".



"Ni con el señor Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación", ha explicado, porque "si eso se quiere hacer hay que reformar la Constitución".



El Gobierno que presidía Mariano Rajoy, ha añadido, "nunca se prestó" a negociar algo así y ha opinado que "ningún Gobierno democrático puede prestarse".



Sáenz de Santamaría, responsable de la conocida "operación diálogo", ha relatado las tres reuniones que mantuvo con Junqueras, acusado en este juicio en el que se enfrenta a 25 años de cárcel por rebelión, entre abril de 2016 y enero de 2017, dos de ellas en su despacho en la Moncloa y la otra en la Conselleria de Economía de la Generalitat.



En la primera de ellas se reunieron para abordar "una serie de peticiones de la Generalitat", entre ellas el referéndum, un punto en el que "nunca" quiso entrar.



Ya en julio de 2016 se volvieron a reunir junto con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -que declarará después de ella-, para abordar "la difícil" y "dramática" situación financiera de la Generalitat. "Nuestra preocupación era que se sufragaran los servicios públicos", ha manifestado.



En el último encuentro, a principios de 2017, el exvicepresidente de la Generalitat le dijo "que tenía el mandato exclusivo de abordar la petición del referéndum", ha explicado Sáenz de Santamaría, y declinó tratar el resto de los "45 asuntos" que figuraban en un documento que el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont le entregó al jefe del Ejecutivo central Mariano Rajoy.



"Le dije que sobre el referéndum no tenía nada que tratar ni que abordar", ha precisado la exvicepresidenta.



Y ha añadido: "En ese asunto no había diálogo ni capacidad de entendimiento, ni nos íbamos a entender, ni íbamos a negociar ningún asunto relativo al referéndum", ha señalado.



Después, ha dicho, no se volvió a reunir con él.