Rivera: Sánchez suprime derechos para contentar a los separatistas

El líder de Cs, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el sectarismo en persona" y de haber suprimido "derechos" para los españoles solo para contentar a los separatistas.



Rivera, en su intervención para responder al jefe del Ejecutivo, ha afirmado que estos nueve meses de gobierno no solo no pasarán a la historia por no hacer ningún avance social sino que ha recortado derechos, como impedir una tarjeta única sanitaria o que el español sea lengua vehicular en todas las escuelas, únicamente para no molestar a sus socios independentistas.



Y no se puede estar con los que buscan "liquidar" este país, ha advertido, porque acaban "desmontando" el Estado.



Rivera ha hecho una balance negativo del breve mandato de Sánchez, a quien ve en manos de los que quieren "romper" España, ha dicho, acusándole además de dejar la economía en manos de los que apoyan el régimen de Nicolás Maduro.



En ese momento, ha cargado contra Podemos por defender el régimen venezolano: "¡Cómo pueden ustedes llevar camisetas 'yo con Maduro'. No lo puedo entender, no tienen corazón", ha subrayado Rivera al recordar los presos políticos o la quema de alimentos y medicinas.



"¿De verdad pueden defender una dictadura en una cámara democrática como esta?", ha preguntado el presidente del partido naranja.



También ha ido contra Sánchez en el tema de Venezuela, recriminándole por no haber ordenado sanciones a cargos del chavismo ni dirigirse a la Corte Penal Internacional para que investigue al régimen venezolano, que es lo que tiene que hacer como presidente del Gobierno, ha señalado.



Por otra parte, Rivera ha acusado a los dirigentes socialistas de "tener alergia" a la bandera española porque critican a quienes la enarbolan. "Franco murió en el 75, España es una democracia y lo tienen que aceptar", ha asegurado.



Con ironía ha pedido al PSOE que "sigan tapando la boca a los constitucionalistas" y aliándose con los separatistas y ya verán como responden los ciudadanos el 28 de abril.



De su intervención han salido varias promesas electorales, entre ellas emprender como acabar con todos los "dedazos" en las empresas públicas, poniendo en marcha medidas como el concurso público en RTVE, que ha acusado al PSOE de paralizar poniendo "por la cara" a una administradora única.



También en el Centro de Investigaciones Sociológicas, para que quien dirija las encuestas "se elija por mérito y capacidad" asegurando que no dedicarán dinero público a elaborar encuestas de partidos: "No a la cocina de Masterchef del señor Tezanos".



Además, ha señalado que no ha habido ni un avance en materia de crecimiento económico ni avances sociales ni tampoco sobre regeneración, y en cuanto al empleo, ha criticado a Sánchez que haya hecho lo que les ha marcado Podemos, "subir los salarios por decreto".