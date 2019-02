Casado califica a Sánchez de "caballo de Troya del independentismo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado hoy el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser "el caballo de Troya del independentismo en el Gobierno de España", lo que considera demostrado porque se le ha "pillado negociando" con los soberanistas y "vendiendo la soberanía nacional".



En su intervención durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso, ha reprochado al presidente que advierta contra la ultraderecha en Europa, cuando la ultraderecha que pueda haber "es tan perversa como la extrema izquierda" con la que está pactando para mantenerse en La Moncloa.



Y ha cuestionado "qué partido europeo negociaría con un partido secesionista" como considera que ha hecho Pedro Sánchez, por lo que ha concluido que "no es una cuestión de extrema derecha ni de extrema izquierda", y el PSOE ha pactado con esta última "desde hace décadas para no perder la silla".



Por eso, le ha exigido que no pretenda dar "lecciones de moderación" con respecto al "brexit" porque es "una broma".



Además, ha advertido a los españoles de que el 28 de abril deben decidir si "validan" la estrategia de Sánchez de "seguir negociando con los batasunos, independentistas y comunistas" o eligen "la alternativa de confiar en un Gobierno del PP que pueda hacer cumplir la ley en toda España".