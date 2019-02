Junta cifra en 1.000 millones la deuda de las tres agencias de Fomento

La consejera de Fomento e Infraestructuras, Marifran Carazo, ha cifrado hoy en más 1.000 millones la deuda que ha dejado el anterior Gobierno en esta Consejería, un "socavón" - ha dicho- que corresponde al estado financiero de tres de la agencias públicas de este departamento.



La consejera ha ofrecido estos datos durante su comparecencia en el Parlamento para explicar la situación económica de su departamento, que ha calificado de "asfixia" debido a la "mala e ineficaz gestión" del anterior Gobierno socialista.



La deuda de las tres agencias públicas de esta Consejería se sitúa en más de 1.000 millones, de los que quince millones corresponden a la Agencia de Puertos, unos 443 millones a la Agencia de Vivienda y otros 565, 2 millones a la Agencia de Obras.



De "asfixia, engaño y socavón" económicos ha definido Carazo la situación de la Consejería que, además, cuenta con un elevado volumen de traspasos pendientes, compromisos ya fiscalizados, que hay que trasladar al presupuesto del 2019 prorrogado, en concreto, 579 millones de euros.



Entre traspasos pendientes esta el pago de la sentencia firme de Metro de Sevilla que alcanza un importe de 162,5 millones hasta el 31 de diciembre del 2018, (35,7 millones de intereses de demora).



"Estos intereses equivalen aproximadamente a diez años de no asunción de la situación", ha denunciado la consejera.



La otra obligación se refiere a los préstamos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), por un importe de 56,6 millones, de los que el presupuesto prorrogado sólo recoge una cantidad de 10,36 millones.



De igual forma, ha concretado que el conjunto de todos los traspasos de proyectos no iniciados o paralizados afectan a 239 expedientes y requieren al menos 4,5 millones de euros de crédito para cubrir indemnizaciones.



Respecto a los fondos Feder, la consejera ha explicado que el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 cuenta con 817,7 millones, de los cuales, desde el inicio presupuestario del mismo en el 2016 y hasta la fecha, se han ejecutado 176,87 millones y certificado 85,5 millones.



Sólo se ha ejecutado de este periodo el 21,6 % y certificado el 10,5%, lo que ha calificado de "lamentable".



Tras escuchar los datos, el portavoz del PSOE-A y exconsejero de Fomento, Felipe López, ha acusado a la consejera de emplear la "demagogia y manipulación" en la exposición para colocar al anterior Gobierno el "paquete" de la herencia recibida, y ha sostenido que los andaluces no se merecen un Ejecutivo que "mienta".



"Miente cuando habla de agujero económico porque los traspasos pendientes no obedecen a gastos ejecutados y las obras tiene plurianualidades. Si quiere partir de un presupuesto limpio pare proyectos como los metros de Sevilla o Málaga", ha esgrimido.



También ha afirmado que las cuentas de la Consejería están "auditadas" y ha negado la devolución de fondos Feder.



En la réplica, la consejera negó la manipulación y las mentiras, y acusó al anterior Gobierno de "paralizar" proyectos anunciados por todas la provincias "frustrando" ilusiones.



Tanto el grupo del PP como el de Ciudadanos reprocharon al PSOE-A su gestión y que esgrima que los andaluces no merecen un Gobierno que mienta teniendo en cuenta los casos de corrupción que se han conocido.



Adelante Andalucía se interesó por las futuras inversiones y la fecha de aprobación del nuevo presupuesto, mientras el representante de Vox confió en el resultado de las auditorías encargadas por el actual Gobierno.