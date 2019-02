Forcadell lleva al Tribunal de Estrasburgo su prisión preventiva

La defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha presentado una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra su situación de prisión provisional, con lo que se convierte en la primera de los acusados por el "procés" que lleva su caso a Estrasburgo.



Según han informado fuentes jurídicas, la defensa de Forcadell ha presentado su demanda al TEDH, cuando el Tribunal Constitucional (TC) no ha resuelto todavía sobre su recurso contra su ingreso en prisión preventiva, pese a que la ley exige agotar la vía judicial interna para acudir a la justicia europea.



Hasta ahora, las defensas de los encausados por el procés no han podido acudir al Tribunal de Estrasburgo, dado que el Constitucional aún no ha resuelto sobre los recursos que presentaron, principalmente sobre su ingreso en prisión provisional y la suspensión de los diputados procesados.



El pasado mes de septiembre, el Tribunal Constitucional resolvió denegar la suspensión cautelar de la medida de prisión provisional de Forcadell, pero a la espera de resolver en sentencia sobre el fondo de la cuestión.



La defensa de Forcadell, sin embargo, considera que al pronunciarse cautelarmente sobre la prisión de la expresidenta del Parlament, el TC ya lo ha hecho sobre el fondo del asunto, lo que cree que abre la puerta a poder presentar demanda a Estrasburgo sin esperar a que el alto tribunal dicte sentencia.



El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo debe decidir ahora si admite la demanda presentada por Forcadell, de acuerdo con su argumento de que la vía judicial interna está agotada en el caso de su prisión provisional.