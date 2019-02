PP-A: Petición de Vox sobre trabajadores choca con protección de datos

La secretaria general del PP de Andalucía, Dolores López, se ha mostrado hoy convencida de que la petición de Vox de una lista de los trabajadores encargados de las unidades de violencia de género "no será calificada" en la Mesa del Parlamento porque "choca" con la ley de Protección de Datos.



La Mesa del Parlamento decidirá el próximo miércoles si admite a trámite la demanda del diputado de Vox Francisco Serrano, quien ha solicitado los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las unidades de violencia de género entre los años 2012 y 2019.



Ciudadanos ya ha confirmado que votará en contra, un rechazo que ya anunciaron el PSOE-A y Adelante Andalucía.



En una rueda de prensa, López no ha querido concretar el voto de su partido sobre este asunto, aunque ha recalcado que su partido no dará "ni un paso atrás en la protección a las víctimas de violencia de género".



Respecto a la decisión de la Mesa del Parlamento a propósito de la demanda de Vox, la dirigente popular ha considerado que "no se trata de votar, sino de calificar la propuesta, y lo mismo ni es calificada porque choca con la protección de datos".



Interpelada por las declaraciones de la dirigente de Cs Inés Arrimadas, que ha acusado al Vox de dedicarse a "torpedear" al nuevo Gobierno andaluz (PP-Cs), la secretaria general del PP-A ha eludido contestar y ha dicho que la intención que "tengan otros partidos la tienen que evaluar los andaluces" en los próximos procesos electorales.



No obstante, ha defendido que el PP-A "está en el centro" político y aboga por el diálogo y el entendimiento con todos los partidos, tal como -según ella- se ha puesto de manifiesto en los acuerdos alcanzado con Ciudadanos para el Gobierno y con Vox en el pacto de investidura.



"Cada uno puede tener su opinión al respecto y defender en el Parlamento las políticas que estima oportunas. El Gobierno sabe dialogar y llegar a acuerdos", ha señalado López.