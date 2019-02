El presidente de la CEOE valora la alternancia de poder en Andalucía

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha valorado este lunes la alternancia de poder que se ha producido en Andalucía este año con el cambio de Gobierno, ya que "es buena como parte de la democracia".



De esta forma se ha referido, en un desayuno informativo, al cambio de Gobierno en Andalucía, donde el PSOE ha pasado a la oposición tras más de 36 años en el poder y el PP y Ciudadanos gobiernan en coalición.



Desde la "independencia y la lealtad institucional" de la CEOE, su presidente ha abogado por que el próximo gobierno que salga de las urnas el 28 de abril se caracterice por la estabilidad y la moderación, si bien ha precisado que están "preparados para los que nos venga".



Al Ejecutivo actual ha insistido en demandarle que no acometa cambios laborales y sociales porque no hay urgencia ni son necesarios y, además, ha sostenido que "no es el momento" y hay que esperar a que pasean las elecciones.



Garamendi ha precisado que la CEOE "no tiene enfrentamiento" con el Gobierno y, de hecho, "sigue abierto el diálogo social", que ha definido como el "mejor infraestructura de un país".



Respecto a los cambios que quiere introducir el Gobierno para tener un registro de horarios en las empresas, el dirigente empresarial ha reiterado que es "matar moscas a cañonazos" en el siglo XXI en el que se imponen la flexibilización, la digitalización y la conciliación laboral.



Además, se ha quejado de la "presunción de culpabilidad" que recae en los empresarios y de que "siempre sean los malvados de la película" y se ha mostrado orgullosos de defenderlos porque el 99 % son serios y cumplidores.



En este sentido, ha recriminado que "no se hable del absentismo laboral que tiene un coste muy elevado para las empresas y sólo se haga de cómo lo hacen de mal las empresas".