Felipe VI asegura ante Torra que España es una "democracia plena"

Felipe VI ha asegurado este domingo ante el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que España está reconocida mundialmente como una "democracia plena", con "instituciones sólidas" y con una Constitución que ha representado un "éxito político sin precedentes" en la historia del país.



El rey ha reivindicado la consideración internacional que tiene la democracia española en su discurso en la cena de inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona ante Torra y la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau.



Ni Torra, ni Colau han participado en el saludo protocolario al jefe del Estado a su llegada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, aunque en el cóctel previo al convite, le han estrechado la mano, sin pararse a conversar con él.



Don Felipe ha ensalzado la solidez de las instituciones democráticas españolas en un contexto marcado por la celebración estos días en el Tribunal Supremo del juicio contra los principales dirigentes catalanes acusados de organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que Torra tachó ayer, sábado, de "farsa".



Después de que el pasado miércoles don Felipe afirmara que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima de la ley", no ha hecho ninguna mención al desafío independentista ante los 200 invitados a la cena de apertura del Mobile.



Ha recordado que la Constitución, de la que se cumplió su 40 aniversario el pasado año, surgió de un "amplio consenso" en la Transición y fue aprobada por "la gran mayoría de españoles", lo que representó "un éxito político sin precedentes en la historia del país".



A lo largo de este tiempo, ha añadido el jefe del Estado, España "se ha convertido, por derecho propio, en una de las 20 democracias plenas del mundo reconocidas internacionalmente" y ha resaltado lo conseguido gracias a ello.



"Nuestra democracia ha conseguido, en términos reales, el mayor nivel de prosperidad y bienestar para el país en toda su historia. Hoy, España, disfruta de sólidas instituciones y de fortaleza política y económica", ha proclamado don Felipe.



En un discurso pronunciado casi íntegramente en inglés, con algunos extractos en castellano y en catalán, el rey ha destacado el amplio número de inversores que ven en España "buenas oportunidades en la mayoría de los sectores" y los más de 80 millones de turistas que visitaron España en 2018.



Torra ha destacado la "lucha constante" de Cataluña en defensa de los "derechos humanos universales" y sus "derechos civiles y colectivos".



También en inglés, ha recordado al expresident Carles Puigdemont, que "hace dos años" fue el encargado de ofrecer este "discurso de bienvenida"- y a los exconsellers que "hoy no pueden estar" en esta cena, en alusión a los miembros del anterior Govern que están procesados en la causa judicial del 1-O.



Según Torra, que ha lucido el lazo amarillo de apoyo a los políticos independentistas que están presos, Cataluña es "un país que ha hecho de su voluntad de existir su signo de identidad", un sitio donde "amamos la democracia por encima de todo".



"Así ha sido en el pasado y así es hoy. Y así continuará siendo en el futuro, porque nunca renunciaremos a los principios de Pau Casals, de cultura, talento y libertad", ha apostillado el presidente de la Generalitat, que se ha sentado enfrente del rey en el banquete.



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aprovechado para reivindicar los "valores republicanos" de "libertad, igualdad y fraternidad" ante Felipe VI, tras alertar contra "el auge de populismos de extrema derecha".



El monarca ha estado arropado por tres ministros: Nadia Calviño (Economía), Meritxell Batet (Política Territorial) y Pedro Duque (Ciencia), además de por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.



Calviño ha refrendado el mensaje del rey al subrayar que España se ha consolidado como "una de las democracias más avanzadas", con "fuertes instituciones y separación de poderes y donde el Estado de derecho está protegido".



Ha transmitido "el compromiso y el apoyo" del Gobierno a la celebración en Barcelona de la mayor feria de telefonía móvil del mundo, en cuya inauguración participará mañana, lunes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto al rey y a Torra.



El menú de la cena ha consistido en verduritas salteadas con merluza, pularda con manzana caramelizada y castañas y mouse de limón, todo ello regado con vinos del Penedés y Rioja y cava Freixenet.



Entre los invitados, han estado la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, el 'padre' de la Constitución Miquel Roca y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, además de los organizadores del Mobile.



Con motivo de la presencia de Felipe VI en Barcelona, varios centenares de personas, congregadas por los Comités de Defensa de la República (CDR), han quemado fotos del monarca y han lanzado proclamas como "muera el Borbón", "libertad presos políticos" o "no es un juicio, es una farsa".



También han cortado la Gran Vía a la altura de la Plaza España, pero no han podido acceder a la explanada del museo debido al amplio cordón de seguridad establecido por los Mossos d'Esquadra.