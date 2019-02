Mueren dos belgas intoxicados por una estufa en Mallorca

Un hombre y una mujer de nacionalidad belga han sido hallados muertos en su finca de Escorca, en el centro de la Sierra de Tramuntana de Mallorca, tras resultar intoxicados por inhalación de monóxido de carbono a causa de la combustión deficiente de una estufa, según los primeros indicios.



La Guardia Civil ha informado este domingo de que los cadáveres fueron encontrados el sábado a mediodía por agentes del instituto armado que entraron en la vivienda después de ser alertados por un conocido de la pareja de que no conseguía comunicarse con ellos por teléfono.



Los cuerpos sin vida de los ciudadanos belgas estaban en la cama y no presentaban ningún signo de violencia, por lo que todo apunta a un fallecimiento accidental por intoxicación de monóxido de carbono, un gas letal en altas concentraciones.



Además, en la casa no había ningún otro signo que denotara una causa de la muerte distinta del humo tóxico, probablemente por la combustión deficiente de una estufa de leña.



La Guardia Civil ha indicado que la autopsia a los cadáveres determinará el motivo del fallecimiento.