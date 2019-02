Galardonan a los voluntarios de la Azotea Azul del Virgen del Rocío

Todos los voluntarios y colaboradores que han hecho posible la construcción de la Azotea Azul en el Hospital Infantil del Virgen del Rocío de Sevilla verán reconocido su esfuerzo con la concesión de la Bandera de Andalucía, que recogerá la Fundación El Gancho Infantil en el acto institucional de entrega organizado por la Delegación del Gobierno de Sevilla con motivo de la festividad de Andalucía este 28 de febrero.

Según ha apuntado la dirección del hospital en una nota de prensa, este galardón reconoce valores como la solidaridad y el compromiso social, "dos señas de identidad de esta entidad sin ánimo de lucro que ha promovido este proyecto", que hará posible un nuevo espacio lúdico-terapéutico en la segunda planta del hospital infantil, un centro en el que cada año ingresan 4.000 niños.

Como ha destacado la presidenta de la Fundación, Marta Baturone, "este galardón no le corresponde sólo a El Gancho" porque "sin la implicación de miles de personas de toda Andalucía que han hecho suyo este proyecto, no seríamos nada". "Todo empezó en la fundación, es cierto, pero si no fuera por ese tsunami de solidaridad que nos desbordó para lograr el presupuesto en tan sólo unos meses de trabajo, nada de esto habría sido posible", ha remarcado.

La Fundación El Gancho Infantil ha insistido en que recibe este premio "en representación de todos aquellos que han puesto su granito de arena en este reto" que "parecía inalcanzable, pero ha enseñado una gran verdad, no existen los imposibles porque cuando las personas se unen para lograr un objetivo común, no hay obstáculo que impida el avance".

La responsable de la UGC de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil Virgen del Rocío y patrona de la Fundación El Gancho, Elia Sánchez Valderrábano, ha sido la encargada de recoger el reconocimiento del Gobierno andaluz en representación de todos sus integrantes, quien ha agradecido este galardón y animado a todos "a perseguir sus sueños solidarios para continuar haciendo el mundo un poco mejor cada día".

"Siempre está en nuestras manos ayudar a quien lo necesita porque todos podemos aportar algo, ya sea dinero, tiempo o afecto, y nosotros vamos a seguir trabajando por mejorar la vida de los niños con la colaboración de quien quiera sumarse a nuestro próximo reto", ha subrayado.

Actualmente, La Azotea Azul se encuentra en su fase inicial de construcción. Tras la recaudación del presupuesto necesario para su montaje en poco más de medio año, ya se han superado todos los trámites técnicos y burocráticos necesarios para comenzar con las labores en el terreno.

La dirección del hospital ha asegurado que "todo está preparado" para que el 15 de marzo comience la intervención sobre el suelo de la azotea que acogerá el espacio dedicado a los niños, una vez fijados los detalles del plan de actuación. Estas labores, que en principio se planteaban en dos fases, iniciándose la primera de ellas en noviembre del año pasado, se realizarán finalmente de una sola vez "con el fin de interferir el menor tiempo posible en la actividad diaria de las instalaciones del hospital".

En primer lugar, se procederá a la instalación de un ascensor exterior y una carpa provisional para proteger la azotea, y tras estas labores, en la primera quincena de abril se llevará a cabo la modificación del pavimento de la azotea, que es "la etapa más delicada del proyecto", ya que justo debajo se ubican los quirófanos del Hospital Infantil.

Debido a las obras, durante aproximadamente tres semanas habrá que trasladar la actividad quirúrgica a una sala de procedimientos del hospital infantil y a otros quirófanos del campus universitario para garantizar como siempre la seguridad de los Pacientes y evitar interferencias.

Para ello, se ha diseñado un plan de actuación especial con la colaboración de todos los profesionales del hospital infantil, especialmente todos los de la UGC de cirugía pediatrica y del bloque quirúrgico del hospital infantil, que son los que seguirán atendiendo a los pequeños en distintas ubicaciones en función de la patología. Este mismo plan se activará durante los meses que dure la reforma del bloque quirúrgico del hospital infantil, previsto para dentro de un año.

Las actuaciones sobre la azotea se han programado justo en el inicio de la Semana Santa y hasta Feria, que es un periodo de menor afluencia de niños al hospital, y se trabajará incluso los fines de semana para poder agilizar los tiempos y cumplir los plazos.

La dirección del hospital ha indicado que la última de las fases se desarrollará, "salvo imprevistos", de mediados de mayo a finales de julio, si bien estos trabajos no suponen riesgo ni producirán interferencias para el normal funcionamiento del edificio.

Por tanto, tras el verano, los niños ingresados en el Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla contarán con "su Azotea Azul para poder disfrutar del aire libre y la compañía de sus familiares y amigos durante la hospitalización", ha asegurado la dirección.

A lo largo de estos últimos meses, la Fundación El Gancho Infantil ha seguido sumando apoyos a este proyecto, como es el caso de nuevos proveedores de elementos necesarios para la construcción de La Azotea Azul. El Virgen del Rocío ha expuesto que su aportación supone "una rebaja de la inversión" que hasta ahora estaba contemplada en el proyecto, por lo que la Fundación cuenta con mayor margen para hacer frente a "posibles contratiempos" que pudieran surgir o para realizar mejoras que aporten mayores comodidades a los niños hospitalizados y a sus familias.