Marín afea que PSOE y Adelante rechacen el Presupuesto sin conocerlo

El vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha reprochado al PSOE-A y a Adelante Andalucía ya hayan anunciado que no apoyarán el Presupuesto autonómico para el presente ejercicio al señalar que "sólo se podrá aprobar con el apoyo de Vox", cuando ni siquiera se ha presentado, a la par que ha augurado que será más fácil sacarlo adelante en el Parlamento "tras las elecciones" de abril y mayo.

"A lo mejor otros se esconden tras el 28 de abril --fecha de las elecciones generales-- o el 26 de mayo --elecciones municipales-- para decidir si respaldan o no el Presupuesto, pero nosotros vamos a ser claros desde el principio, lo vamos a poner encima de la mesa y lo vamos a debatir", ha asegurado Juan Marín en una entrevista con Europa Press, donde ha afirmado que no le cabe "la menor duda" de que el PP-A y Cs lograrán aprobarán las cuentas.

Tras criticar la insistencia del PSOE-A y de Adelante "en las prisas" por la conformación de la estructura del cogobierno y para la puesta en marcha del Presupuesto autonómico, el vicepresidente ha advertido de que esta actitud "es de una incoherencia total tras las experiencias vividas con 37 años de gobierno socialistas" en Andalucía.

Y es que, como ha apuntado, "es imposible hacer un presupuesto en 23 días", circunstancia que ha comparado a la situación del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "que ha tenido dos años para hacer las cuentas y no las ha sacado en el Congreso".

Ha abundado que la Consejería de Hacienda ya está trabajando en la envolvente de las cuentas andaluzas para el 2019, cuando ha insistido en que la actitud del PSOE-A y de la confluencia denota "falta de delicadeza" más cuando este departamento ha tenido un problema en el relevo del titular, que ha tenido que cambiar a cuenta de una enfermedad que ha impedido a Alberto García Valero continuar al frente. "Exigir prisas es de una incoherencia tremenda", ha añadido antes de garantizar que las cuentas no dependerá de las elecciones.

"Me parece una falta de delicadeza y tacto que el PSOE-A y Adelante anuncien ya que el Presupuesto sólo se podrá aprobar con el apoyo de Vox porque es como decir no porque no, es no tener ninguna disposición a la colaboración, al diálogo o al debate", ha lamentado Marín antes de plantearles si seguirán en esa posición aunque las cuentas "mejoren la sanidad, la educación o garanticen derechos".

RECHAZA CUESTIONES IDEOLÓGICAS EN LA NEGOCIACIÓN

De este modo, ha instado a sendas fuerzas a reflexionar y a esperar a conocer cuál será la envolvente del Presupuesto antes de rechazarlo, cuando ha explicado que atenderá las necesidades pero también "será prudente" pues se confeccionará sin que se haya aprobado un presupuesto estatal. Además, Marín ha explicado que Hacienda también tiene que trabajar en las cuentas del 2020, de ahí que apunte que siendo un año "laborioso" en este sentido, "cuando desde la oposición dicen no por el no, uno entiende por qué hoy unos están en la oposición y otros gobernando".

Igualmente, ha rechazado que Vox condicione su apoyo a las cuentas, "que garantizan servicios públicos fundamentales", a la derogación de una ley: "Eso es un error por parte de Vox porque hablamos de que el estado del bienestar se sostiene precisamente en base a unas cuentas que se aprueban y garantizan los servicios públicos, derechos y avances".

"Cuando haya que sentarse a ver los Presupuestos nos sentaremos con los tres partidos de la oposición, pero si dos ya dicen que no quieren ni oír hablar de ellos, es lógico que intentemos llegar a acuerdos con quien sí puede estar en disposición de llegar a esos acuerdos", ha proseguido Marín, que espera que Vox, las medidas que ponga encima de la mesa para negociar las cuentas, "tengan que ver con los Presupuestos y no con las ideologías de cada uno ni con la defensa de determinados posicionamientos políticos que tengan intereses más allá de los autonómicos". "Que hablemos de cifras, números y sepamos que detrás hay personas que esperan unos servicios de calidad", ha recalcado.

UN CAMBIO NORMAL Y FIRME

"¿A todo se le puede decir no sin conocer el documento o condicionarlo a derogar una ley de violencia de género que Cs no va a derogar?", ha preguntado Marín, que ha defendido que frente a estas actitudes, el Gobierno andaluz "está haciendo lo que se esperaba de él: cambiar la forma de gobernar, poner las cosas en su sitio y auditar para conocer al detalle la situación de las cosas".

Así las cosas, ha explicado que el cambio que votaron los andaluces el 2D se está produciendo con "normalidad, templanza y también con firmeza", si bien cree que esto "parece que al PSOE-A y Adelante no les interesa". "Cs y el PP-A no le van a fallar a los andaluces que han votado cambio, pero los cambios se producen de forma normalizada, racional y en tiempo prudente", ha remachado el vicepresidente andaluz.