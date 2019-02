El almeriense retenido en Taiwán regresará a España

Álvaro Carrión, el joven natural de Olula del Río (Almería) que permanecía retenido en Taiwán tras sufrir un accidente con el ciclomotor con el que circulaba en el que falleció una mujer, ha subrayado que "la pesadilla ha terminado" y ha agradecido el apoyo recibido.

El joven ha publicado en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, "llevo ya mucho tiempo queriendo decir esta noticia y por fin hoy puedo". "Tras más de seis meses retenido en Taiwan, por fin hoy, tras la vista en la oficina del fiscal, este ha ratificado el acuerdo con la familia y ha decidido levantar mi prohibición para poder abandonar la isla", ha explicado Álvaro Carrión. Asimismo, el joven ha señalado que "a falta de cerrar un par de asuntos" ya puede "por fin decir que esta pesadilla ha terminado".

Además, joven ha agradecido a organismos institucionales, medios de comunicación y "sobretodo a la gente" el apoyo recibido porque, según agrega, "sin vuestro apoyo nunca hubiese sido posible". "Cuando asimile esto y tenga un respiro, durante los próximos días contaré más detenidamente , pero en esencia es eso, hoy 23 de febrero puedo pensar en volver a casa", ha resaltado.

Cabe recordar que la Subdelegación del Gobierno en Almería ha confirmado este sábado que Álvaro Carrión podrá regresar a España "en el primer avión que pueda". Así lo han expresado en una publicación de Twitter, recogida por Europa Press, en la que desde la Subdelegación han explicado que el cónsul de España en Filipinas, Fernando Heredia Noguer, ha llamado al subdelegado, Manuel de la Fuente, para comunicarle que "Carrión podrá regresar a España en el primer avión que pueda". "Misión cumplida. Este mal sueño ya ha terminado", añaden.

Carrión llegó a Taiwán en abril de 2018 con una estancia de investigación a través de la Universidad de Granada y el 7 de agosto se vio involucrado en un accidente de moto. En el siniestro colisionó con una bicicleta conducida por una mujer de más de 75 años, que tras estar convalenciente falleció.

"Me hicieron la prueba de alcoholemia, que dio 0,0, y me tomaron declaración en comisaría. El hijo de la accidentada me denunció por daño corporal compulso y la oficina del fiscal determinó retenerme el pasaporte a espera de una resolución", que podría acabar mediante un acuerdo económico, relató entonces Carrión.

Así, el pasado mes de enero Carrión inició una colecta para tratar de reunir unos 50.000 euros ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico con la familia de la víctima y poder regresar a España.

Por su parte, el subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, valoró la gestiones diplomáticas realizadas durante las últimas semanas y señaló que se estaban definiendo "cómo debe terminar esta fase, que es muy complicada" en un país con un "marco legal diferente", según indicó en declaraciones a los medios.