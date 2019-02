Un vecino de Huelva denuncia a su expareja por "secuestrar" a su hija

Rubén García, un vecino Huelva, ha denunciado a su expareja por sustracción ilegal de menores después de que esta se haya llevado a la hija que ambos tienen en común, de 2 años, a Perú, sacándola del país sin su autorización y con un salvoconducto de la embajada conseguido de manera irregular.



En declaraciones a Efe, el hermano de este hombre y portavoz de la familia, José García, ha explicado que los hechos han sucedido después de que su hermano y esta mujer llegaran a España procedentes de Perú, donde él trabajaba y de donde es ella, el pasado mes de diciembre.



"En principio venían de vacaciones pero, posteriormente, decidieron quedarse, por lo que se empadronaron y matricularon a la niña en la guardería y ambos comenzaron, aunque viviendo en el mismo domicilio, una vida independiente aquí, ya como expareja", ha narrado.



Poco después, ha continuado, su hermano viajó a Perú para entregar su tarjeta de extranjería, dejar su trabajo y cerrar cuentas bancarias, "dándose cuenta en ese instante de que la madre de su hija, mientras convivieron juntos, le había robado una suma importante de dinero, entre 30.000 y 50.000 euros".



A su vuelta "ella sospechaba que había sido descubierta y decidió denunciarlo por violencia de género, si bien el Juzgado de Violencia de Género lo archivó al no encontrar indicios de delito, negándole todo lo que ella pidió salvo el abandonar el domicilio con su hija, marchándose a una casa de acogida".



Tras esto, acudió a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para expresar "su temor a que la madre de su hija pudiera llevársela, aunque le aseguraron que no podría hacerlo porque necesitaban su consentimiento y además él tenía el pasaporte".



Sin embargo, pasaron diez días sin que supiera nada de su hija, por lo que decidió acudir al Consulado de Perú en Sevilla para ver si había posibilidad de que hubiera abandonado el país.



"Allí le confirmaron que se había emitido un salvoconducto para mi sobrina y su madre con el que había podido volar a Lima; nos dijeron que había aportado una denuncia de que había perdido el pasaporte y sólo con eso se lo dieron, sin más consentimiento del padre y a pesar de que ese documento se emite en caso de emergencia y la niña no corría peligro", ha sostenido.



García ha indicado que ya desde Perú la madre de su sobrina ha enviado a su hermano "mensajes chulescos, diciéndole que estaba allí con la niña y que le mandaba un número de cuenta para que le ingresara dinero para que esta comiera".



Tras todo esto, el padre ha denunciado ante la Guardia Civil a su expareja por presunta sustracción ilegal de la menor y, su abogado ha presentado un escrito para que se active el protocolo de La Haya sobre sustracción internacional de menores, para que esta mujer pueda ser detenida; además de solicitar al Juzgado de Familia la custodia de la niña.



José García ha asegurado que su hermano y toda la familia "están destrozados y no entienden como esa mujer ha podido sacar a la niña del país con esa facilidad".