Andalucía reclama norma estatal que dé seguridad al taxi y VTC

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha reclamado este viernes una normativa estatal que dé seguridad jurídica a los taxis, los vehículos turismo con conductor (VTC), la propia administración y los usuarios, y ha defendido que se trabaja de la mano del sector para llegar a acuerdos y entendimientos.



Carazo, que ha asistido en Granada a la presentación de delegados territoriales en esta provincia, ha criticado que el anterior Gobierno andaluz tan solo se sentara en una ocasión con el sector para abordar "un problema que viene de largo" y sobre el que el anterior Ejecutivo autonómico "no hizo absolutamente nada".



La titular de Fomento se ha referido al decreto impulsado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que trasladó a las comunidades autónomas la regulación de un sector "con un vacío legal importante".



"Este no es un asunto andaluz, es un asunto nacional, y este Gobierno sigue reclamando norma estatal para tener seguridad jurídica", ha sentenciado Carazo, quien cree que por encima de los intereses del sector, de los taxis y de las VTC, están los de la propia administración autonómica y de los consumidores.



La consejera ha defendido que, desde que accedió al cargo, se ha puesto a trabajar de la mano del sector en dar luz a la normativa que se exige, y ayudando a competir a los taxis con la mejora de su servicio.



También ha defendido el acuerdo y entendimiento al que hay que llegar con el sector y ha apostillado que un problema "nacional" y que viene "de años" no se puede arreglar "en dos días", por lo que ha pedido paciencia y colaboración.



Por otra parte, ha informado de que su departamento está haciendo un diagnóstico sobre las infraestructuras en el conjunto de la comunidad y que va a impulsar un plan que sea "ejecutable y realista", en contraposición a los de etapas anteriores que frustraban expectativas y engañaban a los ciudadanos.