Arrimadas se 'arrima' a Rivera y apunta a ser la número 2 en Cs

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, coincidirán el sábado que viene en un acto electoral en Madrid, en un contexto en el que dirigentes de la formación han apuntado a la posibilidad de que ambos sean el uno y la dos, respectivamente, en la lista madrileña para el Congreso.



A través de un tuit publicado en su cuenta oficial de Twitter, Rivera ha anunciado este acto, que será a las 12.00 horas en la Plaza de la Villa.

Me hace mucha ilusión compartir este acto el sábado en la Plaza de la Villa de Madrid con @InesArrimadas. Os invito a que nos acompañéis para seguir construyendo juntos la España que viene 💪🏻🍊🇪🇸🇪🇺 pic.twitter.com/8Q2W4I4MqP — Albert Rivera (@Albert_Rivera) February 21, 2019





"Me hace mucha ilusión compartir este acto el sábado en la Plaza de la Villa de Madrid con Inés Arrimadas. Os invito a seguir construyendo la España del futuro", ha escrito en la red social.



La coincidencia del líder del partido con Arrimadas se ha dado a conocer en un día en el que distintos cargos de la formación han hablado sobre la opción de que la dirigente catalana integre la candidatura al Congreso por Madrid, que encabezaría Rivera y en la que ella estaría como dos.



El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha destacado que esa posibilidad no se ha barajado, pero voces internas han apuntado que sí y que incluso se ha tratado en la Ejecutiva.



Pero el secretario general ha insistido en que "no hay nada encima de la mesa", y desde Cataluña el portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha descartado que Arrimadas cambie Barcelona por Madrid. "No barajamos la posibilidad de que se vaya del Parlament", ha concluido.



En breve se sabrá si la líder de Ciudadanos en Cataluña aparece o no como número dos en la lista madrileña al Congreso.



Según el calendario del partido "naranja", el plazo para la presentación de candidaturas a encabezar las listas provinciales son los días 25 y 26 de febrero, después habrá una semana de campaña y las votaciones se celebrarán el 8 y 9 de marzo.