Un plan turístico idea bodas estilo Elvis en "Las Vegas" (del Genil)

El Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada) ha aprovechado la similitud entre su topónimo y el de la norteamericana ciudad de Las Vegas para lanzar una campaña de promoción turística sustentada en las bodas y que anima a casarse al estilo de Elvis Presley o Marilyn Monroe.



El Consistorio de este municipio del área metropolitana de Granada ha diseñado este particular proyecto turístico, una iniciativa que cuenta con el respaldo de cinco restaurantes locales y que además tendrá un impacto solidario.



El plan, denominado "Cásate en Las Vegas del Genil", pretende convertir la localidad en el epicentro del sector nupcial en la provincia y aúna los esfuerzos de las concejalías de Comunicación, Promoción Económica y Bienestar Social.



"Queremos que la gente venga aquí a casarse de una forma original y divertida, como lo haría en Las Vegas, y organizar bodas temáticas inspiradas en Elvis Presley y Marilyn Monroe, Star Wars, los años 80 o bodas hippies, entre otras muchas", ha explicado en un comunicado el concejal de Comunicación, Alejandro Martín.



Al proyecto se han sumado cinco restaurantes del municipio con mucha experiencia en la organización de bodas que han colaborado en el diseño de la estrategia para convertir Vegas del Genil en la capital de las bodas más originales de la provincia.



Gracias a esta iniciativa, todos los vecinos de Vegas que se casen en alguno de los restaurantes del proyecto tendrán una ceremonia gratuita y los no empadronadas tendrán que realizar una pequeña donación económica que se destinará al Banco de Alimentos.



Los restaurantes aportan los disfraces necesarios para oficiar el enlace y la decoración temática, el Ayuntamiento se encargará del papeleo necesario y los contrayentes llevarán sus propios disfraces.



"Además, si alguien quiere hacer una boda exprés, como ocurre en Las Vegas, también podemos organizarla y agilizar los trámites necesarios todo lo posible", ha indicado Martín.



Si la iniciativa prospera y tiene el éxito deseado, el Consistorio instalará próximamente un cartel similar al que hay en la entrada de Las Vegas, donde podrá leerse "Welcome to fabulous Las Vegas del Genil" y todos los contrayentes que decidan casarse en el municipio podrán inmortalizar sus momentos más divertidos.



Estos carteles ya se han colocado en todos los restaurantes que se han sumado a la iniciativa como primer paso para acercar Vegas del Genil a Las Vegas.