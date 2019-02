"Que la iglesia no se oponga a la exhumación de Franco no es apoyarla"

"Es distinto decir que la Iglesia no se opone a decir que apoya la exhumación" de Franco, ha advertido este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.



El mandatario de los obispos ha hecho estas declaraciones un día después de que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, escribiera una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la que reiteraba que el Vaticano "no se opone a la exhumación" del dictador.



Argüello ha insistido, en una entrevista en la Cope, que la Iglesia no se opone a la exhumación "si se cumple el ordenamiento jurídico".



En el caso de que las autoridades judiciales "diriman" la decisión, y haya o no acuerdo con la familia Franco, la Iglesia no se opondrá a la exhumación, ha continuado el secretario general de la Conferencia Episcopal.



Preguntado por la reunión convocada por el Papa en Roma para abordar los abusos sexuales dentro de la Iglesia, Argüello ha confiado en que este encuentro sea "motivo suficiente para poder confiar en la credibilidad" de la Iglesia, tras admitir que esta credibilidad se ha visto dañada por la forma en la que se han abordado los delitos de pederastia.



"La Iglesia tiene muchas cosas por las que pedir perdón y muchas personas a las que mirar a los ojos para pedirles perdón. (...) No se ha hecho bien del todo", ha destacado Argüello.



El secretario general de la Conferencia Episcopal ha incidido en que ya se han puesto en marcha medidas formativas preventivas y de colaboración con las autoridades civiles y ha insistido en que los casos de pederastia son un "problema social global" que no sólo afecta a la Iglesia, también a otras instituciones.



Y en este sentido, ha criticado que el Ministerio de Justicia ponga sólo el foco en los abusos ocurridos dentro de la Iglesia, cuando estos delitos son un problema de toda la sociedad.



"Las cuestiones que tienen que ver con el misterio de la libertad humana y con el mal nunca se erradican del todo", ha dicho.