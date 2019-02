Sudoeste y Granada, con más mortalidad por cáncer de próstata

Entre 2010 y 2014 fallecieron en España 29.566 hombres por cáncer de próstata y la mortalidad fue superior a la media en tres zonas: el noroeste del país (Galicia, Asturias y País Vasco), el sudoeste de Andalucía y Granada y en una larga franja que se extiende desde Pirineos hasta el norte de Valencia.



Esta es una de las conclusiones de un trabajo publicado en la revista Plos One, en el que sus autores señalan además que Madrid, la zona costera de Tarragona, Barcelona, Alicante y Murcia presentaron riesgos por debajo del promedio de España; la media de fallecimientos en España por este tumor en esos años fue de cerca de 14,5 muertes por cada 100.000 habitantes.



Sin embargo, cuando se estudiaron las muertes en hombres más jóvenes (menos de 65 años), que suponen el 6% de estos fallecimientos, el patrón geográfico fue diferente, ya que el exceso de riesgo se observó sólo en noroeste de España y en el sudoeste de Andalucía.



Para los autores, el hecho de que la localización geográfica de las defunciones por cáncer de próstata en hombres con menos de 65 años sea distinta que la de los hombres de más edad sugiere que puede haber factores de riesgo diferentes entre ambos grupos.



La investigación está liderada por científicos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y del Centro de Investigación Biomédica en Red Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp), en colaboración con investigadores del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid y de la Universidad de Granada.



El cáncer de próstata es el segundo tumor más común entre los hombres en el mundo, y afecta sobre todo a personas de avanzada edad, recuerda el Instituto de Salud Carlos III en una nota de prensa.



La mayoría de los diagnósticos corresponden a tumores indolentes y con muy buen pronóstico; sin embargo, otros enfermos presentan tumores más agresivos que llegan a causarles la muerte.



Una pequeña parte de estos cánceres letales se dan en hombres relativamente jóvenes, y algunos investigadores consideran que estos casos pueden tener factores de riesgo algo diferentes a los de los hombres más mayores.



Además de los datos de mortalidad por regiones, los científicos analizaron la distribución geográfica del número de hospitalizaciones por cáncer de próstata y no detectaron una clara diferencia por edad, y sí un patrón norte-sur más marcado que en la mortalidad.



Al comparar mortalidad y hospitalizaciones, se observó que Madrid y Barcelona tenían tasas elevadas de admisión hospitalaria y baja mortalidad, y lo contrario en el sudoeste de Andalucía, con elevada mortalidad y bajas tasas de hospitalización.



Los autores estiman que estos contrastes podrían deberse a múltiples razones como, por ejemplo, diferencias de registro o variación en la práctica clínica entre regiones; sin embargo, este tipo de investigaciones son sólo generadoras de hipótesis y no permiten profundizar en las causas de los patrones, advierten los científicos.



Este estudio, dirigido por Beatriz Pérez Gómez, proporciona la visión más actualizada de la distribución municipal de la mortalidad por cáncer de próstata en España, según las mismas fuentes.