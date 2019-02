La Junta garantiza que tendrá en mayo los Presupuestos

“Déjenme trabajar y reunirme con mi equipo”. Con esta frase resumía el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo (PP), la situación en la que se encuentra: aterrizó en el cargo la semana pasada, le ha tocado comparecer en el Parlamento a destajo y, en paralelo, la oposición le está reclamando que el Presupuesto de la Junta esté cuanto antes, en concreto antes de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Y, en principio, a eso se ha comprometido.

La cuestión tiene su miga porque PSOE y Adelante Andalucía están convencidos de que el plazo no se cumplirá, básicamente porque creen que no le interesa al Gobierno que conforman PP-Cs. ¿La razón? Pues para que no queden en evidencia los recortes sociales que, a su juicio, se van a llevar a cabo, lo que asustaría al electorado.

Bravo intentó despejar ambos fantasmas. Por un lado, insistió en que el Presupuesto estarás para mayo y, por otro, en que precisamente las cuestiones sociales se van a llevar la parte del león en estas cuentas. Además de al empleo, “cada euro que consigamos ahorrar va a ir a sanidad, educación y gasto social, y el cuarto a bajar impuestos”, algo que, eso sí, se hará de manera progresiva y “siempre que la situación lo permita”.

Todo ello, a su juicio en una coyuntura que “nunca se había producido antes” y que definió como “una de las más complejas y anómalas de la historia” de Andalucía. Y es que a la falta de Presupuestos andaluces para 2019 al haberse celebrado las elecciones en diciembre, se ha unido ahora que tampoco van a estar las cuentas estatales al no salir adelante y precipitarse un adelanto electoral, una cuestión crucial porque el 75% de los ingresos de la Junta son transferencias estatales.

Así que, en la práctica, su departamento se enfrenta al reto de poner en marcha tres presupuestos en cuestión de meses. Por un lado, tienen que ajustar las actuales cuentas (que son las prorrogadas de 2018) a la nueva estructura de la Junta, algo que estará para abril, para a continuación presentar en mayo el Presupuesto de 2019. Finalmente, a partir de junio se empezará a trabajar en el de 2020.

Pese a la complejidad, Bravo entiende que se trata de una “enorme oportunidad” en un momento en el que hay muchas miradas puestas en Andalucía “y en este Gobierno del cambio y reformista”. Por ello, garantizaba que se presentará un Presupuesto que tildó de “fiable, equilibrado, eficaz y riguroso”.

No es para tanto

La oposición, lo dicho, no se lo cree. De hecho, el portavoz socialista, Antonio Ramírez de Arellano, vino a decir que la situación no es tan dramática, porque el actual Ejecutivo cuenta con un trabajo que ya dejó hecho el anterior equipo que él mismo dirigió como consejero. Más rotundo se mostró el diputado de Adelante Andalucía José Luis Cano Palomino: “Ustedes sólo ofrecen humo, incertidumbre e inseguridad”.