Bendodo le dice a Vox que cumplirán “a rajatabla” lo pactado con ellos

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), ha garantizado este miércoles a Vox que cumplirán lo pactado “con todas las consecuencias”, también en lo referente a promover la Ley de Concordia, y les ha asegurado que pueden contar con ellos porque son "gente de fiar". En una comparecencia parlamentaria sobre la estructura del Gobierno, Bendodo se ha dirigido así a Vox después de que el portavoz de esta formación, Alejandro Hernández, le recordara que la Ley de Concordia pactada en el acuerdo de investidura es “innegociable” y que no puede ser “un cambio de nombre ni un arreglo cosmético” sino la sustitución total de la ley de Memoria Histórica.

“Espero que su Gobierno no nos obligue a perder más tiempo del necesario encadenados a este asunto”, ha advertido el diputado. Bendodo ha explicado que si el PP ha firmado un documento con Vox es porque hay “muchas cosas en común” y le ha insistido en que el acuerdo se va a cumplir “a rajatabla”.

Para ello, el Gobierno andaluz aprobó la semana pasada iniciar los trámites para crear un Comisionado de la Concordia, dependiente de la Consejería de Cultura, que buscará “el consenso” de todos, algo que PSOE y Adelante Andalucía han dejado claro que no existirá. “Ya le digo que no habrá jamás unanimidad para cambiar la ley”, ha avisado el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, a quien se unía la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera: “Es sal en las heridas abiertas”. Los dos partidos han subrayado el poder decisivo de Vox en esta legislatura, ya que Jiménez ha lamentado que al final todas las decisiones “van a depender de la ultraderecha” y Aguilera ha calificado al líder de esa formación, Francisco Serrano, como el “consejero en la sombra” que decidirá si se aprueban o no leyes.

En la exposición de la nueva estructura del Gobierno, Bendodo ha defendido la unidad del Ejecutivo de PP y Cs y ha subrayado la agenda “reformista”, de transparencia en la gestión y basada en la unidad de España, la rebaja de impuestos y el empleo.