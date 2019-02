Juan Marín, el más valorado por el CIS andaluz

El 24 por ciento de los andaluces votaría al PSOE si se celebraran elecciones generales, frente al 11,6 % que lo haría a Ciudadanos, el 10,3 % que apoyaría al PP y el 8,8 % a Unidos Podemos, mientras el 4,4 por ciento optaría por Vox, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).



Así lo refleja la encuesta postelectoral de las elecciones autonómicas de Andalucía, que se celebraron el 2 de diciembre, publicada este martes y elaborada entre el 10 de diciembre y 3 de enero, antes de que el presidente Pedro Sánchez decidiera adelantar los comicios.

Sobre la valoración de los líderes, la media sitúa al candidato de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, como el peor puntuado con un 2,5 sobre diez, seguido de Pablo Iglesias con un 2,6.



Uno de los mejor valorados es el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos), con un 4,1 por ciento, mientras el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), recibe un 3,7.



La líder socialista Susana Díaz se lleva una nota de 3,6 y el presidente del PP, Pablo Casado un 3,7, la misma puntuación que Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, es mejor valorado y obtiene un 4,3 y, por contra, el dirigente nacional de Vox, Santiago Abascal, logra un 2,9.

El barómetro, a partir de 2.913 entrevistas, concluye que si se celebraran ahora elecciones generales el 24 por ciento de los andaluces votarían al PSOE, frente al 11,6 que apoyaría al PP.



El 10,3 por ciento respaldaría a Ciudadanos; el 8,8 a Unidos Podemos y el 4,4 por ciento a Vox, mientras el 16,6 por ciento ha señalado que aún no lo sabe y el 10,9 por ciento que no iría a votar.



Teniendo en cuenta la suma del voto y la simpatía, el PSOE recibe el respaldo del 28,4 de los encuestados; el PP del 11,4 por ciento; Ciudadanos del 13,5 por ciento; Unidos Podemos del 9,9 y Vox del 4,6 por ciento.



Según este indicador, el 18,7 de los encuestados no votaría.