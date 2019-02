Menos papeleo para los agricultores

Uno de los sambenitos que arrastra toda administración es que es un dinosaurio burocrático, que la lentitud de los trámites no sólo desespera al más pintado sino que hace perder oportunidades. Acabar con esto es uno de los objetivos que se ha marcado la Consejería de Agricultura, que impulsa un plan estratégico del que no se dieron ni presupuesto ni plazos, pero que aspira a mejorar la competitividad del sector agrícola y ganadero.

“Hay que simplificar los trámites administrativos”, apostillaba este lunes la consejera, Carmen Crespo, que anunciaba para el día 27 una primera mesa para combatir tan “farragosa” situación. “Hay que agilizar la situación para crear más sinergias”, abundaba, algo que se va a hacer “dialogando con los empresarios y el sector”, que aporta el 8% del PIB y el 10% empleo en Andalucía.

¿Significa esto que muere aquí la Ley de Agricultura que estaba tramitándose en el Parlamento y que no terminó de ver la luz por el adelanto electoral? Pues sí y no, porque la nueva consejera no asume la integridad de dicha norma (“ponía trabas y obstaculizaba la competitividad”), pero sí abogaba por “no ser sectarios y estudiar lo aprovechable”. Agricultura, por cierto, será una de las siete consejerías que formarán parte de la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía, que coordinará Hacienda y que ha empezado a andar este lunes.