Romeva se suma a la tesis de Junqueras: "Soy un preso político"

El exconseller de Acción Exterior del Govern catalán Raül Romeva se ha presentado ante el tribunal del "procés" como un "preso político", de manera que no va responder a la Fiscalía porque, al igual que hizo el exvicepresidente Oriol Juqueras, considera que se enfrenta a "un juicio político".



Romeva se ha referido así en la cuarta sesión del juicio del 'procés' que se celebra en el Tribunal Supremo, acusado de un delito de rebelión agravada por malversación por el que se enfrenta a 16 años de prisión.



El exconseller ha arrancado su interrogatorio asegurando que no responderá a las preguntas del Ministerio Fiscal porque "considera esto un juicio político", en la misma línea que alegó Junqueras la pasada semana, con quien comparte abogado defensor, Andreu Van den Eynde, única parte a la que va a contestar.



Y ha añadido: "Hoy hace 365 días estoy en prisión y me considero un preso político".