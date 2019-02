Podemos Andalucía tacha a Abascal de "facha" y "sinvergüenza"

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha calificado al presidente de Vox, Santiago Abascal, de "facha" y "sinvergüenza" por querer derogar la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. "El último tweet de Abascal decía que la memoria histórica tiene que derogarse, no tiene vergüenza, es un sinvergüenza, facha, se lo diremos todas las veces que haga falta", ha aseverado.

En una rueda de prensa, Pérez Ganfornina se ha referido así a uno de los últimos mensajes publicados en la red social Twitter por el líder de Vox donde afeaba "otro incumplimiento de lo pactado" en el acuerdo de investidura de su formación con el PP en Andalucía en materia de Memoria Histórica, a la par que advertía que los 'populares' "querrán aprobar los presupuestos y no podrán".

La intención de Abascal por derogar la legislación en materia de Memoria Histórica pone de manifiesto, según ha dicho Pérez Ganfornina, que "no tiene respeto por la memoria de los andaluces que siguen en las cunetas y no tiene vergüenza". Con todo, ha asegurado que su formación "no le va a temblar el pulso" para decirle "a la cara" que son "la derecha de siempre". "No vamos a dejar, por lo menos por nuestra parte, ni un sólo resquicio a defender sus políticas porque nos parecen de total intolerancia, de injusticia y no merecen nuestra valoración", ha zanjado.

Ganfornina ha recordado a PP y Ciudadanos que "sabían quién era Vox" y han pactado con una fuerza que "viene a intentar aprovechar estirando la ventana a un marco político lo más a la derecha posible", pero, en el fondo, "a PP y a Ciudadanos eso les beneficia" porque "aparentemente los hace moderados y no lo son". "Beben de la misma matriz política", ha resaltado, al tiempo que ha afeado a Abascal que no haya salido a defender en empleo en Andalucía cuando "un consejero del PP ha dicho que lo de los 600.000 empleos no es tan verdad".

Por otro lado, Ganfornina ha informado de que el parlamentario de Adelante Andalucía Nacho Molina se va a reunir con la plantilla de la RTVA implicada en la campaña 'Recuperar la nuestra' para "escuchar sus reivindicaciones". Sobre esto, el secretario de Podemos Andalucía ha asegurado que esta es una campaña que desde su formación "no se va a dejar de respaldar" y la RTVA se debe mejorar con "más financiación, recursos e infraestructuras".

También, ha insistido en "dejar claro el mensaje" de que la RTVA "no se toca", porque Andalucía quiere y necesita una radio y una televisión públicas "al servicio de los andaluces y de Andalucía, no al servicio de los partidos políticos". Con todo, ha mandado un mensaje de apoyo a los trabajadores de la corporación con los que Podemos Andalucía se reunirá para tener "una posición más clara" en torno al tema de sus reivindicaciones.