Trump "protegerá" declaración de emergencia nacional

El presidente de EE.UU., Donald Trump, "protegerá" la declaración de emergencia nacional para lograr fondos con los que construir el muro fronterizo con México, aseguró hoy el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, que no descartó que vete una posible acción del Congreso para bloquear su decisión.



"Obviamente, el presidente protegerá su declaración de emergencia nacional", afirmó Miller durante una entrevista en el programa "Fox News Sunday".



El funcionario, consultado sobre la posibilidad del veto presidencial, insistió en que Trump protegerá la medida con la que pretende reunir casi 8.000 millones de dólares para erigir unos 376 kilómetros para el muro fronterizo.



Para Miller, el hecho de que se esté hablando de una resolución de desaprobación "muestra que este es un tema legal" e insistió en las razones esgrimidas por el mandatario, que ha calificado como una "crisis humanitaria" la situación en la frontera con México.



"Esta es una amenaza en nuestro país, no en el extranjero. No en Bielorrusia. No en Zimbabue. No en Afganistán ni en Siria ni en Irak, sino aquí. Y si el presidente no puede defender este país, entonces no puede cumplir con este juramento constitucional de cargo", añadió.



Del monto total que Trump aspira a recaudar, 1.375 millones de dólares provendrán de la ley presupuestaria aprobada por el Congreso y recién firmada por el mandatario, que permitirá evitar una nueva parálisis de la Administración federal como la que EE.UU. vivió durante 35 días entre diciembre y enero.



La declaración de "emergencia nacional" busca que Trump sume otros 6.600 millones de dólares, al desviarlos de partidas presupuestarias ya aprobadas para el Pentágono y el Departamento del Tesoro.



También abre la posibilidad de que el jefe de Estado recurra a un número indeterminado de reservistas de las Fuerzas Armadas para que colaboren en la "construcción de emergencia" de su muro, según reveló en una carta enviada al Congreso.



Al anunciar la emergencia nacional, Trump reconoció el viernes que su medida desatará seguramente una batalla judicial, porque, según la oposición demócrata, supone una interferencia "ilegal" en la potestad exclusiva del Congreso para determinar los presupuestos.



Según legisladores y expertos, todo apunta a que ese litigio se alargará por varios meses, durante los cuales el decreto de Trump permanecería bloqueado y la Casa Blanca no podría utilizar los fondos que ha identificado para construir la barrera fronteriza.



Los líderes demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y del Senado, Chuck Schumer, han anunciado que combatirán la medida "en el Congreso, en los tribunales y en público", para no permitir "que el presidente haga trizas la Constitución".



La oposición, que controla la Cámara Baja, planea impulsar una resolución destinada a invalidar la declaración de Trump, pero el mandatario podría vetarla a no ser que los legisladores reúnan una mayoría de más de dos tercios en ambas Cámaras.